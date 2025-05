Éxito de O Can de San Roque en Soutelo

Iniciativa exitosa da asociación cultural de Soutelo de Montes, Can de San Roque, a través do seu grupo de pandereteiras para celebrar as Letras Galegas invitando a divulgar as coplas locais nas redes sociais. Xunto a Rubén Troitiño e Carme Hermida mostraron o rico repertorio que existe en Terra de Montes, transmitido polas mulleres de xeración en xeración.