Crespo avisa al PSOE: irá al juzgado si mantiene su discurso sobre el padrón

Los empadronamientos ilegales en Lalín es una cuestión, a tenor de las ya seis detenciones practicadas, irrefutable, si bien ahora la justicia deberá determinar las responsabilidades de las personas que habrían cometido estos delitos. En esta cuestión existe un nexo común: personas de nacionalidad argelina falsificaban documentos oficiales para obtener permisos de residencia en la capital dezana.

Cuando comenzaron a trascender estos empadronamientos irregulares, incluso con testimonios de vecinos que tenían pisos ocupados por personas que desconocían, el PSOE comenzó a situar al gobierno municipal en el punto de mira y sobre todo apuntó directamente al alcalde, José Crespo. El regidor apeló inicialmente al silencio y abogó por dejar la investigación en manos de las autoridades policiales. Fue entonces cuando el BNG, que ya había desvelado otros episodios, pidió una comisión de investigación que el ejecutivo municipal vetó.

Los enfrentamientos entre populares y socialistas se extendieron en el tiempo y la celebración de una junta local de seguridad fue en cierto modo el punto de inflexión de un problema que, protagonizado solo por un grupo de personas, está en boca de los vecinos desde hace años. Tras detectarse un empadronamiento «anormalmente alto» de ciudadanos argelinos en un concello de la dimensión de Lalín se produjeron las tres primeras detenciones y los socialistas volvieron a pedir explicaciones al alcalde, quien reiteró hasta la saciedad que la competencia del padrón recaía en el secretario municipal, al tiempo que negó cualquier participación de su grupo de gobierno en los empadronamientos y mucho menos relación con personas de esta trama. Esta semana trascendían otros tres arrestos y el PSOE volvió a pedir a Crespo colaboración y que se pusiese negro sobre blanco si existieron «actuaciones negligentes por parte de cargos políticos».

Ayer, en una entrevista radiofónica, el mandatario lanzó una advertencia a los socialistas. «Daba la sensación de que si había algún papel ilegal en algún empadronamiento era culpa del grupo de gobierno y si el PSOE sigue en eso quiero pedir daños y perjuicios», amenazó. Para Crespo no existen dudas, en Lalín opera «una hay una mafia perfectamente organizada, de gente, fundamentalmente argelina, que falsificaba papeles para presentar documentación falsa en los ayuntamientos. Eso es algo que tiene que desmontar la Guardia Civil, creo que lo está desmontando y lo está haciendo muy bien y hay que felicitarla, porque está aclarando quien está detrás de esas mafias; desde luego para desgracia del PSOE de Lalín no va a salir ninguno del gobierno de Lalín», manifestó.

Tras desmarcar a su equipo de gobierno en el caso del padrón, volvió a censurar que este partido de la oposición tratase de sembrar entre la opinión pública lo contrario. «Hay ciertos tipos de personas que por razones obvias a mi partido y a mí no nos van a votar; por tanto no sé si el PSOE podrá decir lo mismo», espetó. Para acabar, dijo que la Policía Local no tiene competencias en materia de extranjería, sino que compete a otras fuerzas de seguridad.

En otro orden de cosas, entre hoy y el lunes se cerrarán las calles Principal (desde Calvo Garra) y Loriga para acometer la reparación de la superficie de material pétreo que se encuentra deteriorada.

Descartada la reapertura del parque canino

Aunque lo novedoso sería un cambio de postura, Crespo volvió a dejar claro ayer que el parque canino situado debajo de la estación de autobuses no se reabrirá. La respuesta del mandatario llega después de otra petición del BNG [los socialistas también lo plantearon en varias ocasiones] y no varía respecto a las que ya dio desde que regresó a la Alcaldía, en 2019. Con la promesa electoral de clausura de este recinto y la creación de otro [está situado cerca del Paseo do Pontiñas] no habrá marcha atrás pues el primer edil, dijo, hacerlo sería «un fraude y engañar a los vecinos». Lo que no descarta, a tenor de sus declaraciones, es construir un segundo recinto a mayores de que ya hay. «Por desgracia solo aumentan los perros y los gatos, pero bajan los hijos y eso es preocupante; pero como no soy yo quien puede cambiar eso y cada vez hay más mascotas, queremos darle servicio a esas mascotas», indicó.

Mancomunidad

Por otro lado, el regidor volvió a abrir la puerta al posible regreso de los concellos de Agolada y Dozón a la Mancomunidade Terras de Deza, organismo que preside, y aseguró que existe voluntad para acudir a financiación externa mediante ayudas de la Xunta o de fondos europeos. Celebró la puesta en marcha de la Línea de Alta Tensión (LAT) procedente de O Irixo, que reforzará más si cabe la calidad del suministro a Lalín y a la comarca y, por otro lado, censuró que el Gobierno de España no ofreciese explicaciones meridianas por el apagón del pasado 28 de abril. Además, lamentó las críticas del PSOE por la implantación de las comunidades energéticas, situando a Lalín como ejemplo en planes de ahorro de energía.