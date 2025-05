Fin de ciclo para O Son dos Arrieiros

O festival estradense O Son dos Arrieiros chega ao seu fin despois de catro edicións nas que, malia a calidade dos carteis, a iniciativa non acabou de arrancar na localidade. A nova foi confirmada este xoves a través dun comunicado emitido pola organización, no que se anunciaba unha «pausa necesaria» para repensar o proxecto e o seu futuro. A despedida, cargada de emoción e simbolismo, pon fin —polo momento— a unha proposta cultural que naceu en plena pandemia co obxectivo de dar visibilidade ao talento musical galego e dinamizar a vida cultural da Estrada.

Nacido en 2021 en plena pandemia, O Son dos Arrieiros presentouse como unha aposta valente pola música galega. A súa primeira edición celebrouse nas instalacións da Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada, con aforo limitado e medidas de seguridade estritas. Pese ao contexto, o cartel incluía nomes destacados como Novedades Carminha, Heredeiros da Crus, Bala ou Agoraphobia, e marcaba o inicio dun proxecto con alma propia. Os organizadores resumían así aquel momento: «Chegamos cunha ilusión desbordante: crear un fogar para o talento de Galicia».

A segunda edición, en 2022, supuxo un cambio radical no formato. Ampliouse a duración do evento a tres días, nos que público puido desfrutar de artistas como Ortiga, Grande Amore, The Rapants, mariagrep, YOUCANTHIDE, Susana Seivane ou Caamaño & Ameixeiras. Ademais, modificouse a ubicación, apostando por un festival ao aire libre na Praza da Feira. Tanto o cartel como o concepto prometía éxito, porén non alcanzou o aforo agardado para unha cita destas características.

Xa en 2023, o festival volveu a introducir novidades. Pasou a concentrar as actuacións musicai durante o día, con sesións vermú que intentaban xerar ambiente e atraer novos públicos. Actuaron artistas como Malandrómeda, Playa Desmayo, Boyanka Kostova ou Malandrómeda. De novo, e malia que a organización fixo unha lectura postiva da edición, o nivel de asistencia foi baixo.

Chegamos así á última edición, en 2024. Aquí o cambio foi radical e xa deixou entrever un posible cambio, ou fin de ciclo. Adoptou así un formato máis recollido e intimista, con tres actuacións principais: Carlos Ares, Luis Fercán e Señora DJ, habitual peche do festival.

Agora, os organizadores recoñecen que «é o momento de mirar cara dentro, de escoitar a nosa esencia e soñar con novos horizontes». «Isto non é un ata sempre», conclúen. Quizais O Son dos Arrieiros non triunfou en cifras, mais si deixou pegada.