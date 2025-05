A Xeración Nós revive nas aulas do Pintor Colmeiro

A programación cultural do Concello de Silleda con motivo do mes das Letras Galegas, adicado cantareiras, continuou onte cunha xincana celebrada no IES Pintor Colmeiro, na que participou o alumnado de 1º da ESO. A actividade tivo como fío condutor o Camiño de Nós, unha ruta cultural que rememora a peregrinación a Santiago de Compostela realizada no verán de 1926 por un grupo de intelectuais da Xeración Nós.

Con esta proposta didáctica e lúdica, o Concello de Silleda busca difundir e poñer en valor esta ruta histórica, que pon en destaque o legado de históricos galeguistas como Ramón Otero Pedrayo, Vicente Risco, Afonso Vázquez Monxardín, Lois Feixoo, Florentino López Cuevillas e Antón Sánchez. Todos eles formaron parte daquela marcha simbólica cara a Santiago, documentada polo investigador Xabier Pardo Bedía. Nesta actividade, o alumnado do instituto silledense participou nun percorrido con cinco probas nas que puideron descubrir distintos aspectos vencellados á ruta, incluíndo o patrimonio e o territorio locais.

A xincana organizada onte no IES tamén forma parte do conxunto de iniciativas promovidas polo Concello de Silleda para a difusión do Camiño de Nós, como a instalación de sinalización en varias parroquias —Parada, Laro, Oleiros, Cortegada ou Silleda, entre outras— ou a representación teatral celebrada no seu día no lugar do Foxo. Silleda integra o grupo de concellos polos que transcorre esta ruta cultural, que atravesa tamén os municipios de Ourense, Amoeiro, Maside, O Carballiño, O Irixo, Lalín, A Estrada, Vedra, Teo e Santiago de Compostela.