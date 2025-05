Semana Grande das Letras Galegas en Forcarei

O CEIP Nosa Señora das Dores de Forcarei está a vivit unha semana moi especial ca celebración das Letras Galegas, cunha programación diversa e chea de actividades. Entre as máis destacadas, atopamos Mundo Galego, un programa de radio escolar; a presentación do libro «Cantareiras», con Icía Varela; e por último, un Obradoiro de artesanía con Xosé Sanín, recoñecido artesán. Nesta última actividade, na que colabora a Xunta, estivo presente a xerente da Fundación Artesanía de Galicia, Elena Fabeiro, co proxecto Artesanía na Escola.