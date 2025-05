O CEIP de Silleda acolle contacontos inclusivos

Afundación achega hoxe a Silleda o programa Todas e todos contamos, impartido por monitores con discapacidade. A actividade incluirá a sesión de contacontos A familia, que se desenvolverá no CEIP de Silleda entre as 11:45 e as 12:35, dirixida a 88 alumnos de educación infantil. Este contacontos, creado pola Fundación Igualarte, preséntase en formato teatralizado.