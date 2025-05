Instalan la mayor carpa de la Festa do Salmón en la Praza do Concello

La Praza do Concello de A Estrada ya comienza a vestirse para una de sus principales citas. A apenas unos días de la degustación de la Festa do Salmón, ayer comenzaron los trabajos para instalar una gran carpa. Según fuentes municipales, esta es la mayor estructura levantada para eventos de este tipo en esta ágora, en la que también se dispondrá de un escenario para actuaciones musicales no solo de la propia jornada, sino de los próximos días. Desde el Concello indican que la carpa permanecerá instalada hasta pasar la otra gran fecha gastronómica, la Feira da Sidra, que se celebrará el sábado 6 de junio.