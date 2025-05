Las bibliotecas notan un gran aumento de usuarios con la llegada del final del curso

La llegada de mediados de mayo, además del buen tiempo, suele traer una gran afluencia de gente a las bibliotecas municipales de la comarca, como las de A Estrada, Lalín, Silleda, Forcarei o Rodeiro, las cuales se convierten en centros neurálgicos para estudiantes de todas las edades. La proximidad de la ABAU (antigua selectividad), la recta final del último trimestre para los más jóvenes, el fin de cuatrimestre universitario o las oposiciones hacen que estos espacios se llenen de personas de diferentes generaciones que buscan un lugar tranquilo, libre de distracciones y, sobre todo, con un ambiente que motive al estudio.

Una sala de la Casa das Letras de A Estrada. | Bernabé/Javier Lalín / Bernabé

Una mañana cualquiera de este último mes en la Casa das Letras de A Estrada basta para comprobarlo. Las salas se van llenando poco a poco con mochilas, apuntes y portátiles. Entre quienes ocupan las mesas, hablamos con unas jóvenes universitarias que estudian Educación Infantil, Educación Primaria y Bioquímica, que aprovechan estas semanas para volver a casa y estudiar juntas.

Estudiantes, ayer, en la biblioteca de Silleda. | Bernabé/Javier Lalín / Bernabé

«Durante el curso estamos en Santiago, Pontevedra y Lugo. Pero en épocas como Navidad o ahora, cuando podemos dejar de ir a clase para estudiar, venimos a casa y a la biblioteca», explica una de ellas. Las tres coinciden en que este espacio les ayuda a concentrarse. «En casa tienes la cama al lado, la cocina... demasiadas tentaciones» (risas generales), confirmaba la primera. «Aquí aunque no hagas mucho, haces más que en casa», cuenta la estudiante de Bioquímica. «Además si ves que la de enfrente está concentrada, te motiva y te ayuda», añade la última.

Más allá del silencio y el ambiente de estudio, el venir en grupo también les permite apoyarse emocionalmente y organizar descansos juntas. «Nos forzamos a madrugar y a venir, nos motivamos unas a otras, hacemos pausas para el café juntas, y se lleva mejor», explican las 3 amigas, dos de las cuales están terminando sus carreras y preparando el Trabajo de Fin de Grado, mientras que a una aún le queda un curso.

Con la cuenta atrás para la ABAU en marcha (las pruebas se celebrarán del 4 al 6 de junio), los estudiantes de segundo de bachillerato se suman estos días al ambiente de concentración que reina en las bibliotecas de la comarca. En A Estrada, jóvenes como Diego y Alejandro, alumnos de último curso del IES Manuel García Barros, pasan las tardes rodeados de apuntes, aunque sin presión: «Yo quiero entrar en la Guardia Civil, así que no la necesito. La hago por tenerla, pero voy tranquilo». Su compañero añade que también va sin agobios, ya que piensa estudiar un Ciclo Superior.

Junto a los universitarios y los estudiantes de instituto también abundan los opositores. Muchos preparan exámenes que decidirán su futuro profesional, y eligen la biblioteca como espacio de concentración. «Vengo cuatro días a la semana, y los días que no, estudio en casa. Aquí hago más test, y en casa veo vídeos o temas que requieran más atención», comenta. Aunque lleva poco tiempo asistiendo, asegura que «siempre hay gente, pero suele haber sitio». A nivel de horarios, todos reconocen que se adaptan al funcionamiento de la biblioteca, aunque admiten que les gustaría que estuviera más tiempo abierta los fines de semana, al menos el sábado.

Respecto a esto, Aarón Cabado, bibliotecario de A Estrada, sí ve cómo aumenta este flujo de visitantes tanto en Navidad como a final de curso, pero la mayoría no requieren del uso de fondos de la biblioteca y solo vienen a estudiar.

En Lalín, el incremento de usuarios también es más notable, y Marta Brea, bibliotecaria de la Varela Jácome, explica que, aunque mantienen una afluencia constante todo el año, «en estas fechas se nota una subida, sobre todo porque coinciden opositores y estudiantes». Desde que se trasladaron al nuevo edificio hace 6 años, más amplio y moderno, la asistencia creció. «Hay más espacio, las salas están compartimentadas y eso permite un mayor confort para el estudio, sin que la gente que va a solicitar un préstamo moleste a los que están concentrados», concluye.

Confirmamos que las bibliotecas de la comarca se consolidan en estas fechas como verdaderos templos del estudio. Da igual los exámenesa preparar, el ambiente compartido y el silencio ayudan a mantener el foco en los libros.

Sin variaciones por el calendario escolar en Rodeiro

En Rodeiro, el panorama es ligeramente diferente. La biblioteca, más pequeña y con unas treinta plazas, no nota tanto el aumento de estudiantes en estas fechas. «Aquí el perfil de usuarios es mayoritariamente infantil, son niños y niñas que vienen de primaria», explica su bibliotecario, José Carballo. Al no haber enseñanzas de Bachillerato en el municipio, el uso es más regular durante todo el año, sin grandes variaciones según el calendario escolar. «A veces sí viene alguna persona que está estudiando algo específico o quiere usar un ordenador, pero no tenemos un gran volumen de opositores ni universitarios», añade Carballo. Aun así, el centro cumple un papel importante, ofreciendo 15 ordenadores públicos que se utilizan principalmente para tareas escolares, consultas en internet o visionado de contenidos, ya que ahí «aún hay bastante gente que no tiene ordenador», afirma.Concellos como Agolada, Dozón o Forcarei no cuentan con servicio de biblioteca; en el primer caso, llevan desde el año 2012 sin ella.