Atletismo y ajedrez repiten en el programa de la Semana Verde

La Feria Internacional Abanca Semana Verde de Galicia, que celebrará su 47ª edición entre los días 5 y 8 de junio, acogerá de nuevo sus competiciones de atletismo y ajedrez. Ambas se han convertido ya en un clásico del certamen de Silleda y gozan de gran acogida entre los aficionados de estas disciplinas.

Así, acogerá la X Carrera Popular Abanca Semana Verde de Galicia, organizada por la entidad ferial junto con la Federación Galega de Atletismo y con el patrocinio de Abanca y la colaboración de Decathlon. La prueba dará comienzo a las 20.00 horas del 6 de junio, incluyendo su recorrido una pequeña parte en el recinto y el resto en zonas exteriores próximas al mismo. Establece dos categorías, Escolar, que incluye Pitufos, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 18; y Absoluta, con Sub 20, Sub 23, Senior, Máster A, Máster B, Máster C y Máster D. Los atletas, que pueden ser federados o no, deben inscribirse hasta el 4 de junio a través de la página web www.carreirasgalegas.com. El coste es de 5 euros para la categoría absoluta y gratuita para las escolares.

Por otra parte, el Open de Ajedrez Abanca Semana Verde de Galicia llevará a cabo su sexta edición. Será el domingo 8 de junio y contará con cinco categorías distintas, las cuales serán totalmente independientes y se corresponderán con Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14 y Absoluta. Como ya es habitual, se jugará con sistema suizo a ocho rondas mediante programa informático homologado por la Federación Internacional (4 en sesión matutina y 4 de tarde), con lo cual ningún jugador quedará nunca eliminado, enfrentándose en cada ronda los participantes de la misma puntuación. Contará con un total de 2.000 euros en premios y en la categoría absoluta será de nuevo puntuable para el ránking internacional Elo FIDE.

Los interesados en participar en el torneo pueden inscribirse en el formulario oficial del evento, cuyas bases figuran en la página web www.semanaverde.es. Podrán hacerlo hasta el día 6 de junio a las 20.00 horas, siendo gratuito tanto para participantes hasta 16 años como participantes con puntuación a partir de 2.200 Elo y con un coste de 10 euros para mayores de 16 años que no cuenten con esa puntuación.

Citas consolidadas

La Carrera Popular Abanca Semana Verde de Galicia es ya cita obligada para multitud de personas de toda la comunidad, inscribiéndose en la pasada edición cerca de doscientos corredores. En cuanto al Open de Ajedrez, es un evento marcado en el calendario de gran cantidad de ajedrecistas, también de grandes maestros, habiendo participado en otras ocasiones el serbio Aleksa Strikovic, el español Gabriel del Río, el uzbeko Ibrahim Khamrakulov, el búlgaro Vladimir Petkov, el cubano Arián González o el gallego David Lariño. De cara a esta próxima edición, la organización está ultimando la inscripción de varios grandes maestros y maestros internacionales, que se cerrarán en los próximos días.