Tequexetéldere actúa no Gaiás o 22 xuño

O grupo Tequexetéldere da Estrada actuará no Gaias o 22 de xuño na xornada de clausura do Serán’04, dentro da exhibición de baile tradicional. A cita reunirá a oito agrupacións de toda Galicia. A participación de Tequexetéldere porá en valor a tradición folclórica estradense no marco desta celebración.