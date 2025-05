Rodeiro programa 11 espectáculos para su primavera-verano

Los ediles de Rodeiro, Alberte Lamazares y Xulia Dacal presentaron ayer parte de la programación cultural municipal en primavera-verano, que se prolongará hasta noviembre. En total son 11 espectáculos en los que la música y el teatro son las verdaderas protagonistas.

«Carapaus» inicia la propuesta el 24 de mayo en la rúa Gumersindo Areán (18.00 horas). Al día siguiente será el turno para la Panorama en el mismo sitio (20.00 horas). El 19 de junio, As Sircópatas representará la pieza «As Sircópatas» en el CPI (14.30 horas). El 4 de julio llegará a Rodeiro A banda do verán, en la Praza do Parque (20.00 horas) y Odaiko ofrecerá el 20 de julio su espectáculo «Maxicamente», en el recinto ferial de Río (14.00 horas).

En agosto, el día 2 Raquel Crespo pondrá en escena «Punto en boca», en la Praza do Parque (20.00 horas). Animar-t Teatro representará «A bailar!» el día 9, en la Praza do Parque. Migallas teatro hará lo propio con «Falemos como galegas», en la Praza do Parque (22.00 horas). Xarope Tulú llegará el día 29 con «Lingoreteira», en la Praza do Parque (20.00 horas) y Malasombra, con «Testosterona» el 15 de noviembre al Centro Cultural (21.00 horas). Quedan pendientes citas de «Ler conta moito».