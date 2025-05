El Rallysprint de Silleda provocará restricciones de tráfico en el concello

El Concello de Silleda colocará lo antes posible carteles informativos sobre las restricciones de tráfico y aparcamiento con motivo del II Rallysprint Ayuntamiento de Silleda, que se celebrará este sábado. Estas medidas afectarán a varias calles: Camiño do Castro (donde se ubicará el Parque Cerrado); rúa Recinto Feiral y rúa Arturo Pérez Lázara (parque de trabajo junto con el aparcamiento la de Semana Verde). En el caso de Camiño do Castro, la circulación y el estacionamiento estarán prohibidos a partir del viernes 16 a las 16.00 horas. El tráfico estará cerrado hasta la entrega de premios prevista para el sábado al finalizar la carrera. En la calle Arturo Pérez Lázara y en el estacionamiento de Semana Verde no se permitirá estacionarse ni circular a partir del viernes a las 15.30 horas. El tráfico también estará cortado a partir de la tarde del viernes, aunque los vecinos podrán acceder a los garajes.

Asimismo, en la rúa Condes do Deza, el sábado se restringirá el aparcamiento en el margen derecho, permitiéndose el acceso únicamente a los residentes. El acceso al estacionamiento público se realizará por la rúa Morón. También durante la mañana del viernes se cortará el acceso a la rúa Cartagena desde Alonso Ríos (se modificará el sentido de la rúa Castrelo), por el montaje para las verificaciones técnicas.

La organización ya ha enviado comunicados a todos los hogares de las zonas por donde pasará el Rallysprint, con dos tramos: en A Bandeira y Martixe, informando de los horarios de paso y los cierres de las carreteras afectadas.

A la reunión de seguridad celebrada ayer en el consistorio asistieron integrantes de la Escudería Silleda, que organiza la prueba por segundo año consecutivo con récord de participación, el responsable de la Policía Local, y la concejala de Deportes, Mónica González.