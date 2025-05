Quintana Martelo falará sobre Díaz Pardo o día 22 en Lalín

O pintor que non quixo pintar. Este é o título da conferencia que o presidente da Real Academia Galega de Belas Artes, Manuel Quintana Martelo, ofrecerá en Lalín para conmemorar o Días Artes Galegas dedicado este 2025 a Isaac Díaz Pardo dentro da programación municipal Lalín nas Letras 2025. Honrando ás nosas Cantareiras. A concelleira de Cultura, Begoña Blanco, concreta que o relatorio, aberto á participación da veciñanza, terá lugar o xoves 22 ás 20.00 horas no Museo Municipal.

Isaac Díaz Pardo non se conformou con ser un gran pintor, quixo ir moito máis alá e converteu a súa arte nunha auténtica marca de identidade para toda a sociedade galega, xa que máis alá da súa obra, está o seu compromiso coa terra, impulsando proxectos fundamentais para a preservación dunha historia que rescatou e que transformou para sempre. A actividade promete ser unha oportunidade única para afondar na vida e obra dun dos grandes referentes da Galicia contemporánea. A conferencia correrá a cargo de Quintana Martelo. Quintana estuda Pintura e Gravado na Facultade de Belas Artes Sant Jordi de Barcelona, Pintura Mural no Centro de Mural Contemporáneo de Sant Cugat do Vallés e Cine no Centro de Arte Cinematográfica de Barcelona. Completa a súa formación con bolsas de estudos en entidades nacionais e estranxeiras .Catedrático de Debuxo de instituto de bacharelato, foi presidente da Asociación Galega de Artistas Visuais. En novembro de 2003 é elixido Académico de Número da Sección de Pintura da Real Academia Galega de Belas Artes Nosa Señora do Rosario, na que ingresa o 11 de xuño de 2004.

Peza teatral

Os actos polas Letras Galegas incluiron onte a presentación do especáculo As Josefas, da compañía Lalá Teatro. Desenvolveuse na biblioteca municipal Varela Jácome e esta iniciativa de artes escénicas está enfocada a nenos de entre 4 e 12 anos, un espectáculo que destaca pola súa sonoridade nos 50 minutos de duración, e no que se tratan lendas e contos.