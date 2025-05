El PSOE pide «colaboración» al Concello en la investigación por permisos de residencia falsos

El PSOE de Lalín muestra su preocupación por las detenciones y por las investigaciones que avanzan alrededor de una trama de falsificación documental vinculada a la obtención de permisos de residencia a través de empadronamientos fraudulentos en el municipio. Achaca estos avances a las conclusiones de la junta local de seguridad ante un censo anormalmente alto de personas de origen argelinas censadas e indica que el alcalde, José Crespo, «negaba sistemáticamente la existencia de irregularidades, culpando a otras administraciones o restando importancia a unas advertencias ahora más que justificadas».

Dicen los socialistas que las investigaciones policiales confirman su tesis de que había indicios más que razonables de prácticas ilegales en los empadronamientos y se preguntan por qué Lalín está en el foco de esa trama. «Es necesario saber quién facilitó esos empadronamientos y si se pudieron producir actuaciones negligentes por parte de cargos políticos municipales», dice, al tiempo que aclara que no señala sin pruebas, sino que pide transparencia «y colaboración con la Justicia y responsabilidades políticas si estas prácticas fueron conocidas desde la administración local.» Remarca que quien gobierna no puede mirar para otro lado, echarle la culpa a los demás o escudarse en que «no sabía nada» pues el responsable máximo del Padrón Municipal debe vigilar, controlar e impedir que se puedan producir este tipo de actuaciones fraudulentas, «y aquí, a vista está, no se hizo», concluye.