Concerto en Lalín con «compositores da casa»

A Banda do CMUS Profesional de Lalín, dirixida por Benxamín Otero, ofrecerá este venres día 16 un concerto no auditorio no que o programa incluirá obras de «compositores da casa». Incluiranse obras de Alejandro Carral, Sergio Rodríguez, Jose Bugallo, David Fiúza e Javier Borrajo e dará comezo a partir das 20.00 horas na sala Tuno Valdés.