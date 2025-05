Las aerolíneas ya pagan 500 euros solo por aterrizar en Lavacolla y 8,5 por cada viajero

La compañías de bajo coste, con Ryanair a la cabeza, ya han hecho público su malestar sobre la actualización de tasas aeroportuarias que acaba de materializar Aena. De hecho, la low cost irlandesa no ha dudado en amenazar al Gobierno con la cancelación de rutas o reducción en terminales que considera deficitarias o que han perdido pasajeros: Santiago no se libra de este tijeretazo y a la compañía líder en Lavacolla no le ha temblado la mano a la hora de recortar un 28 % su oferta para este verano.

Pero, ¿cuánto paga en tasas una aerolínea por operar en el aeropuerto Rosalía de Castro? Aena publicó el pasado uno de abril una lista actualizada de precios por hacer uso de las instalaciones. Efectivamente, si se comparan los costes con la tabla de 2024, por ejemplo, se percibe un pequeño encarecimiento que en situaciones de elevados volúmenes puede derivar en incrementos de consideración.

El precio por aterrizar en la pista de Lavacolla un avión comercial es de 6,36 euros la tonelada, un 5% más con respecto a hace un año (6,06 €). Teniendo en cuenta que un Boeing 737-800 como con los que opera Ryanair puede tener un peso máximo de despegue de 79 toneladas, cifra que no es habitual alcanzar, el coste de una toma de tierra podría suponer 490 euros. Una cantidad similar pagaría un Airbus A320, otra de las aeronaves más frecuentes en Santiago.

Pero a esto habría que sumar la tasa que cada aerolínea debe pagar por cada pasajero por el simple uso de las instalaciones aeroportuarias. En caso de vuelos en espacio aéreo europeo, incluidos los que se operan en territorio nacional, el coste sería de 4,74 euros, mientras que en el resto de conexiones internacionales ascendería a 7,11 euros. A estas cantidades habría que sumarle por persona otros 3,72 euros, en concepto de prestaciones en materia de seguridad; es decir, por los servicios de inspección y control de pasajeros y equipajes, así como los medios, instalaciones y equipamiento necesarios para la prestación de los servicios de control y vigilancia en las áreas de movimiento de aeronaves, zonas de libre acceso, zonas de acceso controlado y zonas restringidas de seguridad en todo el recinto aeroportuario. En definitiva, que como mínimo se pagaría por cada pasajero 8,46 euros.

A mayores, también hay que abonar la tarifa por estacionamiento del avión. Se calcula en base a diversas variables, como el peso de la aeronave, el tiempo de estacionamiento y un coeficiente unitario, que en el caso de Santiago asciende a 0,082 euros por periodo de 15 minutos, con un importe máximo de 1.989,05 euros las primeras veinticuatro horas, y 1.084,09 euros a partir del segundo día como máximo por cada 24 horas. Por poner un ejemplo, un Boeing 737-800 con un peso de 79 toneladas que permaneciese estacionado en Lavacolla durante una hora tendría que abonar 25,91 €. A esto habría que sumar el coste por el uso de la pasarela telescópica para el embarque, un servicio que es opcional, y del que algunas aerolíneas de bajo coste, como Ryanair, ya prescinden, salvo que llueva de manera desproporcionada, de manera que los pasajeros tienen que bajar por su propio pie a la pista y embarcar directamente a través de las escaleras del avión.

De esta forma, las compañías se pueden ahorrar un dinero. En el caso de una aeronave de las características ya citadas, el coste de 15 minutos de pasarela telescópica sería de unos 1.512,06 euros.

Hasta aquí los precios relacionados con la operativa de aeronaves. Pero, además, las aerolíneas también deben contar con una partida para sufragar el uso de las instalaciones que precisan en la terminal para prestar su servicio. Por ejemplo, una hora de mostrador de facturación de equipajes cuesta 11,44 euros en el caso de Lavacolla, con 2,86 euros a mayores por cada cuarto de hora adicional de la instalación. Si la compañía instala máquinas de facturación propias, deberá pagar también una cuota mensual de 171,04 euros.

Además, Aena ofrece a las aerolíneas oficinas de diferente tipo. Las situadas en lugares preferentes tienen un precio de alquiler de 20,45 euros/m2 al mes; mientras que las de segunda categoría se quedan en 16,05 €/m2. En el caso de querer disponer de un mostrador comercial, la tarifa asciende a 31,76 euros/m2 al mes.

Por otro lado, las compañías aéreas tienen a su disposición diferentes superficies al aire libre para almacenaje de materiales. Aena ofrece en el aeropuerto de Santiago superficies sin pavimentar a 0,62 €/m2 o con pavimento, a 0,80 €/m2. También se dispone de almacenes generales y especiales. Estos últimos cuentan con cámaras frigoríficas, de conservación o blindadas y el alquiler asciende a 25,07 €/m2 al mes; mientras que los de carácter general oscilan entre 8,13 y 9,78 euros/m2.

Por último, se ofrecen instalaciones para almacenar el combustible de las aeronaves. Es de los servicios más costosos para las aerolíneas, puesto que son espacios con unas características de seguridad muy específicas. El precio en Santiago es de 8.068 euros al mes por instalación. Las aerolíneas que quieran contar con vestuarios y aseos para sus tripulaciones deben desembolsar un alquiler de entre 16,08 y 20,45 €/m2 cada mes.