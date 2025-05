Acondicionan vías en Piloño tras las quejas de vecinos por inundación de casas y fincas

Vecinos de la aldea de Combarro, en la parroquia cruceña de Piloño, denuncian que llevan años reclamando al gobierno municipal una intervención que acabe con los problemas de inundaciones y arrastre de tierra hacia fincas y viviendas en días de precipitaciones.

Tras una larga temporada de demandas al ejecutivo municipal, ayer por la mañana aparecieron máquinas y un camión para retirar la tierra y acometer la reposición del firme en uno de los viales por los que discurría el agua. Los afectados atribuyen este problema, además de a la propia orografía del terreno, a la desidia del grupo de gobierno de Luis Taboada, que, aseguran, no acomete los trabajos de mantenimiento precisos y por tanto las cunetas están totalmente cubiertas de tierra y no son capaces de evacuar el agua. Los materiales arrastrados por las precipitaciones llegan a algunos de los hogares de esta aldea de Combarro, pero también afectan a plantaciones de cereales u hortalizas de fincas particulares del entorno. Los vecinos esperan que esta actuación no se quede en un mero parche y que el ayuntamiento lleve a cabo los trabajos necesarios para evitar que estos episodios se repitan.