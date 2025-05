«Unha linguaxe adaptada aos nenos no teatro é algo clave»

Lidia de la Fuente presentouse ao certame cruceño coa obra O Tesouro, que foi a proposta máis valorada polo xurado deste certame literario que leva o nome da muller do creador de Balbino. A galardoada autora lucense foi integrante de diferentes grupos de teatro afecionado e cofundadora da compañía de teatro Argalleiras, de Chantada.

-Satisfeita co premio?

-A verdade que si. Foi unha sorpresa e unha alegría moi grande. É o meu primer premio porque ata este abi non me animara a participar neste tipo de concursos.

-Que foi o que lle animou desta volta para presentarse?

-Pois, supoño que a paixón polo teatro porque dende adolescente participei en algún grupo de teatro. Despois retomeino xa de adulta e conxugábanse as dúas cosas, o moito que me gusta a literatura e o moito que me gusta o teatro. Entón, como che digo, animeime.

-Que quere contar nesta obra?

-Apetecíame reflexar por un lado a vida na aldea e como as veces chocan un pouco pois esa tranquilidade da aldea con un descubrimento de algo patrimonial de relevancia que provoca un choque entre a poboación do lugar e ese descubrimento e como xurde todo isto. Tamén apetecíame ver un pouco dende a perspectiva dos nenos, que están alí xogando, e non lle dan maior importancia ao que están facendo e de repente acontece que descubren algo súper importante. Quería que a obra tivera un pouquiño de enredo e sobre todo que houbera personaxes variados para facilitar a representación para os máis pequenos.

-Costa máis escribir teatro para nenos que para os adultos?

-A min a apetecíame escribilo sen infantilizar aos nenos no sentido de que eles podían forma parte dunha obra que podería ser perfectamente para adultos con outro enfoque, pero que eles comprendan perfectamente o que implica un descubrimento deste tipo, implícanse e valórano. Quero dicir, non infantilizar aos nenos senon que sexan parte, achegalo de xeito accesible para eles para que sexan parte. Tamén penso que algo importante é adecuar a linguaxe. Nese sentido, parecíame importante que a linguaxe fose o máis sinxela posible e non recargada con vocabulario complexo e retorcido. Penso que unha linguaxe adaptada a eles para min era a clave.

-Supoño que o Anisia Miranda fará que siga traballando na creación teatral pra nenos.

-Claro. Eu escribo poemas, contos e relatos aínda que ata agora de forma inédita porque ata este ano non me animara a participar en certámenes. Así que, moi contenta e anímome a seguir, claro que si.

-Que lle parece que o xurado valorase os diálogos e o uso inelixente dos recursos escénicos?

-É moi bonito. Sobre todo porque algo no que nos incidían moito cando estabamos a preparar unha obra de teatro era o feito de que todo elemento en escea ten que ter un valor real e un uso, non ter algo por ter alí simplemente, senon darlle uso ao espazo. Parecíame interesante tamén que houbera na escea como dous ambientes e que nalgún momento, aínda que algún dos dous fose o protagonista, ese outro ambiente teña a súa presenza. Outra cousa que sempre me pareceu moi interesante é a interacción co público dende o punto de vista do espectador. Non é o mesmo estar sentado case unha hora permanecendo quieto que nalgún momento te fagan partícipe. Iso tentei tamén introducilo para facer partícipe ao público.

-Coñecía a Fundación Neira Vilas de Gres?

-Non a nivel persoal de coñecelos a elos, non. Pero Memorias dun neno labrego por supusto é un dos libros que teño aínda na casa. Tamén Cartas a Lelo me parece moi interesante. Por iso toda esa chamada da aldea é algo moi interesante á hora de reflexalo na nos literatura porque é súper importante para todos nós. Agora mesmo estou nunha aldea da Terra Chá e o vexo en relación con Lugo cidade e as diferenzas que hai. Creo que tanto na obra de Neira Vilas como de Anisia pois está presente. Ademais, para min tamén é algo moi importante formar parte do grupo de gañadores como María Canosa, Ramón D. Veiga ou Francisco Antonio Vidal Blanco porque todos eles son autores moi sobresaíntes.