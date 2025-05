El edificio de Medio Rural se demora por falta de material

La ejecución de las obras en el edificio de servicios integrados de la Xunta que la Consellería de Medio Rural construye en la zona de O Rodo, en Lalín, van mucho más lentas de lo que cabía esperar. La apariencia, desde hace bastantes semanas, es que las obras no avanzan y la imagen del esqueleto del inmueble se mantiene sin nuevos pasos aparentes.

Consultado el departamento dirigido por María José Gómez, desde la consellería se admite que existe una paralización en los trabajos, que achacan a una modificación presupuestaria que no tendría por qué implicar un gasto añadido en la obra, al tiempo que una demora por parte de la empresa concesionaria en la recepción de los materiales para la ejecución de las fachadas del edificio. Es decir, la adjudicataria no podría avanzar en esta parte de la obra por no contar con el material concreto. Medio Rural confía en que la reactivación de los trabajos se pueda concretar «cuanto antes».

La consellería adjudicó el 5 de septiembre de 2023 este proyecto por 3.718.761 euros, con un plazo de ejecución de 21 meses. Si estos tiempos se cumplen, la finalización de las obras estaría prevista para principios del verano, aunque todo apunta a que se demorarán hasta el último trimestre de este año.