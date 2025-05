Compradores de recría dan plantón a la subasta en protesta por la digitalización

La Central Agropecuaria de Galicia vivirá hoy otra sesión anómala, la tercera consecutiva tras la suspensión de la del 29 de abril por el apagón y la del 6 de mayo, con más de la mitad de los terneros de recría sin vender por la huelga de pujas de los compradores. La mayoría de ellos pertenece a la Asociación Gallega de Empresarios de Ganado y mantiene hoy –y de forma indefinida– la protesta contra la digitalización total de la subasta. Tampoco se aviene a negociar con el director de la feria, Ricardo Durán.

«Él quiere imponer lo que tiene en mente, no reunirse para llegar a un acuerdo. La gente lo ve como un interlocutor no válido, porque utiliza todas las armas habidas y por haber para presionar al sector», declara Marisol López, representante del colectivo de tratantes. Entiende que la app «no va a arreglar» los problemas de una puja que, a su juicio, «tenía que ser mucho más ágil». Tampoco se erradica la picaresca, pues «la misma persona que utiliza varias tiras también puede usar más de una app». Disiente de la transparencia de la que presume la Central –por ejemplo, con los animales rechazados– y aboga por una subasta «lo más clara posible», un «problema de fondo que no se soluciona con la aplicación».

José Manuel García Pazos también cuestiona la pregonada transparencia desde el momento en que la feria «no anuncia lo que cobra, que es un porcentaje del valor de cada animal», además de las encarecidas tasas de entrada. Según este comprador, si en Santiago paga 2,5 euros por animal, en Silleda está entre 10 y 20 euros.

Es uno de los alrededor de sesenta compradores de recría que acude cada martes a Silleda, da las razones para dejar de hacerlo. La primera es que, aun siendo una minoría, hay tratantes que no saben utilizar esta tecnología. La segunda tiene que ver con el propio recinto: «La feria no está adaptada, es imposible con lotes de siete terneros –hasta hace no mucho eran cinco por jaula y ya era difícil–. Son 900 o 1.000 animales, no da tiempo», afirma el comprador. Él mismo llega a las 4 de la mañana y a duras penas tiene la puja finalizada a las 10, hora tope fijada por la Central. «Cantidad de veces tengo que dejar becerros sin subastar», confiesa García Pazos, que subasta «entre 600 y 700», lo que supone una media de tres por minuto, teniendo que mirar «sexo, raza y conformación, hacer la valoración y subirla a la aplicación». Y ahí llega la tercera razón: «Con la app me lleva mucho más tiempo, y no nos dieron facilidades, tenemos que funcionar con nuestros teléfonos, y si te llaman cuando estás en plena puja tienes que salir, volver a entrar...», se queja.

«No nos oponemos a subastar por la aplicación, pero tienen que hacer modificaciones en la feria», añade el comprador, que participó en reuniones con Durán. «Aceptamos todo lo que nos pidió: una lista por comprador, las 10 como hora límite... Solo le dijimos que no a funcionar solo con la aplicación, porque ni el recinto está en condiciones ni nosotros estábamos preparados, pero al día siguiente ya anunció que sería solo digital». De ahí la oposición generalizada de los tratantes de recría, que siguen abiertos a negociar, pero no con Durán, porque insiste en la informatización 100% y «falseó datos, como que éramos una minoría, y no nos da confianza».

Efecto llamada

Los récords de afluencia, volumen de negocio y precios medios que se han ido sucediendo en los últimos tiempos han tenido un «efecto llamada», según la representante de la Asociación de Empresarios de Ganado. «Lleva animales gente que no tiene autorización para transporte», porque «no hay un filtro y termina desvirtuando la subasta». «Tendría que filtrarse con un registro de entrada, como en Amio. Silleda prima la cantidad, le da igual quién y cómo traiga los animales», afirma. La situación «genera malestar» entre los transportistas debidamente autorizados. Algunos bloquearon el acceso al recinto durante una hora el martes pasado en protesta por tener que devolver el ganado a sus lugares de origen por segunda sesión consecutiva.