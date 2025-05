A Virxe da Regra volve saír en procesión, tras vinte anos

Despois de vinte anos, a Virxe da Regra de O Foxo volveu saír onte en procesión, poñendo fin a unha longa disputa entre o antigo párroco e os feligreses, que se negaran a cambiar o día da celebración. Tradicionalmente, o culto a esta santa tiña lugar o segundo domingo de maio, pero hai dúas décadas o sacerdote da parroquia de Rubín decidiu atrasalo ao terceiro fin de semana para priorizar a liturxia de Santa Rita, en Cereixo, que coincidía na mesma data.

A imaxe da virxe, portada por mulleres.

Indignados por esta decisión unilateral, os veciños de O Foxo iniciaron unha protesta silenciosa: mantiveron a festa no día habitual, pero deixaron de asistir tanto á novena como á misa solemne en honra da Virxe da Regra, ata que se restablecese o calendario tradicional. A presión veciñal chegou ao punto de ter que suspender a procesión por falta de fieis que levasen a imaxe.

Actuación do grupo Os Pereiriños de Curantes.

Coa xubilación do antigo párroco e a chegada dun novo —José Gilberto—, púxose fin ao conflito, recuperándose os oficios relixiosos na súa data habitual. Onte, a aldea estradense pechou así unha etapa menos alegre da súa historia, volcando o seu apoio á comisión de festas e achegándose masivamente á capela para unha misa solemne que deixou imaxes de gran concurrencia, como non se vía en anos. Unha mostra do desexo popular de devolver o prestixio a esta celebración, que noutro tempo fora unha das máis importantes da comarca.

Iván Ramos, integrante da comisión improvisada que impulsou a recuperación, explica: «Non sabemos moi ben a orixe desta devoción aquí. A Virxe da Regra é moi popular en Andalucía, pero é pouco frecuente nesta zona. Agora, co novo párroco, queremos divulgar a súa historia». Ademais, aporta un dato curioso: orixinalmente, a Virxe da Regra é representada como unha figura negra, mentres que a imaxe do Foxo presenta unha tez branca e porcelanosa, deixando entrever diferenzas co culto primitivo.

«Esta era unha das festas máis grandes da contorna, viña xente de todas partes, e aínda que cos anos perdeu forza, queremos recuperala pouco a pouco, incorporando verbena e actividades complementarias nas próximas edicións para revitalizala», conta Ramos.

El pertence a unha das xeracións máis novas, que apenas foi testemuña dos últimos ecos da festa, sen chegar a vivila no seu apoxeo. Entre os maiores presentes, con todo, os recordos seguen moi vivos. Algúns evocan actuacións de artistas de renome como Massiel ou as competicións deportivas que atraían visitantes de Santiago, Lugo e mesmo Madrid.

«Antes, os coches chegaban ata a Pena», lembra con nostalxia unha veciña. Outra recorda que a celebración era coñecida como «a festa das mulleres», xa que a Virxe «era como unha nai á que se lle pedía axuda para quedar embarazada, para ter fillos sans ou para calquera outra cuestión feminina». Como ofrendas, adoitábanse entregar cadeas de ouro ou billetes que se enganchaban ao manto da imaxe con alfileres.

Onte, a propia Virxe debeu sentir xúbilo de recuperar a oportunidade de procesionar no Foxo, pois malia a chuvia que acompañou a maior parte da xornada, as gotas cesaron para o seu paseo.

Foto antigua da procesión. / Cedida