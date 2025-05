El Torneo de Pesca de Salmón se cierra sin la salida del ‘campanu’

La última jornada del Torneo Internacional de Pesca de Salmón en A Estrada, celebrada este domingo 11 de mayo, concluyó sin capturas de salmón, prolongando la espera por el ansiado «campanu». A pesar de las condiciones meteorológicas adversas, con lluvias puntuales a lo largo del día, los 43 participantes mantuvieron su entusiasmo y se distribuyeron entre los cotos de Ximonde, Sinde, Couso, Pontevea y Santeles, al igual que en la jornada del sábado.

No obstante, la cita dominical resultó aún menos fructífera que la anterior, registrándose únicamente una captura, que no correspondía a un salmón. Las expectativas eran bajas, y las condiciones del río Ulla, con un caudal elevado, no favorecieron la actividad pesquera. El ambiente entre los pescadores, sin embargo, se mantuvo animado, compartiendo experiencias y técnicas a pesar de la escasez de resultados.

Con esta edición, el torneo continúa enfrentando desafíos en la captura del salmón, reflejando las dificultades que atraviesa la especie en la región. La comunidad pesqueracadora local sigue comprometida con la tradición y la esperanza de que futuras ediciones traigan mejores noticias para los amantes de este deporte. Aunque desde Clube Río Ulla ven difícil que la situación del salmón mejore.