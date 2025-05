Solla presenta novo libro en Soutelo de Montes

Este sábado, Soutelo de Montes, en Forcarei, foi o escenario da presentación do libro Saberes de María da Vrea. Tradición oral da freguesía de Folgoso (Cerdedo), publicado por Edicións Morgante en 2025. A actividade foi organizada pola Asociación Socio-Cultural Can de San Roque, cun coidado traballo de organización realizado por Ana Doval. A xornada contou coa participación do músico Xoán López, que agasallou ao público cunha interpretación excelente, completando a atmosfera do acto.

O libro está centrado na figura de María da Vrea, unha muller que representou a memoria viva da tradición oral da parroquia de Folgoso. No acto tamén se destacou a importancia de preservar e poñer en valor estas historias transmitidas xeración tras xeración. Esta presentación coincidiu coa celebración do Día das Letras Galegas, nun acto que se opón ás políticas de esquecemento.