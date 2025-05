Lidia de la Fuente consegue o Anisia Miranda de Teatro

A viveza dos diálogos, o uso intelixente dos recursos escénicos e o hábil emprego do humor son algunhas das cualidades que salientou o xurado desta cuarta edición do premio Anisia Miranda de Teatro infantil convocado pola Fundación Xosé Neira Vilas.

A gañadora é Lidia de la Fuente, natural de Lugo, e licenciada en Humanidades e dedícase profesionalmente ao turismo cultural e a divulgación do patrimonio histórico e artístico de Galicia.Presentouse ao certame coa obra O Tesouro, que foi a proposta máis valorada polo xurado deste certame literario que leva o nome da muller do autor de Balbino. De la Fuente foi integrante de diferentes grupos de teatro afecionado e cofundadora da compañía Argalleiras, de Chantada. O seu nome únese, deste xeito, aos anteriores gañadores do premio Anisia Miranda de Teatro para a Infancia: María Canosa, con Travesía Unicornio; Ramón D. Veiga, con Medo me dá; e Francisco Antonio Vidal Blanco, con Os dedos e o monstro.

A entrega do premio terá lugar o vindeiro domingo día 18 de maio a partir das 18.00 horas na sede da fundación situada na parroquia de Gres, en Vila de Cruces. Ademáis, o peche musical do acto estará a cargo do cantautor Armando González, quen interpretará varias adaptacións de poemas de Xosé Neira Vilas.