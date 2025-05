Somoza observa diferencias entre Camiñas y Lamazares

El Partido Popular de Rodeiro revela que las fuertes discrepancias y los celos entre Camiñas y Lamazares van en aumento tras episodios como la apertura de la pista de pádel, el Festival do Sabor Labrego o el anuncio de las obras del Plan +Provincia 2025 de la Diputación y que sus diferencias les impiden presentar presupuestos conjuntos. «Los bipartidistas acaban reventando por problemas internos y Rodeiro no iba a ser diferente, pero como hicieron un pacto de perdedores, exigimos que dejen de lado sus caprichos y protagonismo y gestionen el Concello por el bien de los vecinos, que no tienen que pagar sus líos», explica Cati Somoza.

El PP de Rodeiro indica también que las diferencias y el malestar entre ambos partidos comenzaron a notarse hace un año, a raíz de la Gala del Deporte, organizada por las concejalías de Unidade por Rodeiro y en la que se dejó de lado al alcalde José Luis Camiñas, que no acudió a los actos de este evento, una situación que se repitió posteriormente en otras ocasiones y que provoca tensiones entre ambos partidos. Los populares revelan que el enfado entre ambas partes llegó a ser mayúsculo después de que Alberte Lamazares grabara un vídeo para anunciar y presentar las obras que se sufragarán este año con los fondos de la Diputación sentado en el sillón del alcalde en el salón de plenos y además haciéndolo «justo antes de la sesión de la corporación sin ningún tipo de aviso a su socio».

Presupuesto

Todas estas diferencias y tensiones, que aumentan a medida que avanza el mandato municipal, «son las causantes de que el bipartito no pudiera presentar un proyecto de presupuesto municipal conjunto después de dos años, pese a haberse comprometido a presentar cuentas en los primeros meses de legislatura. «El alcalde dijo el año pasado que no sabía cuándo iban a presentar el proyecto económico y este tampoco, y se limitó a señalar que estaban trabajando en ello, pero fue lo mismo que dijo en 2024, que es su manera de ocultar la fuerte confrontación que existe entre ellos”, asegura Somoza.

Además, también se producen enfrentamientos por la pista de pádel, ya que Camiñas no era partidario de abrirla hasta que estuviera instalada la cubierta, pero Lamazares optó por ponerla en funcionamiento hace una semana, «sólo para intentar contraprogramar una visita del presidente de la Diputación para anunciar fondos para este recinto deportivo», concluye la portavoz.