Nestes días nos que a Sociedade Deportiva Agolada, está a pelexar por non perder a categoría [hoxe mesmo desputa a última xornada recibindo ao Club del Mar, coa obligación de gañar para non descender], seguro que ao final o consigue, imos ter un recordo especialmente agarimoso para todos aqueles pioneiros no fútbol local, como foron os de Val de Sangorza, Ventosa, ou Vilariño, que con mais fe e xenerosidade que outra cousa, polo simple pracer de facer deporte e amizade, foron colocando pedra a pedra os cimentos do actual club de fútbol.

Equipo de Val de Sangorza.

Se facemos historia e nos remontamos a orixe e antecedentes, mais ou menos certos, do coñecido como “Deporte Rei, o Fútbol, habería que buscalo no ano 200 A.C baixo a dinastía Han, na afastada China, nun xogo denominado Tsu chu , o que para os expertos pódese traducir como Dar patadas a unha bola.

Campo do Hospitalillo de terra.

No transcorrer dos séculos primeiro os Gregos e máis tarde no imperio Romano, este rudimentario xogo evolucionaría para xogar con mans e pés e unha pelota de coiro. E mesmo no imperio do sol nacíante, o Xapón, tiveron unha forma primitiva de balompé, nun xogo denominado Kemari.

O Golada no Hospitalillo.

Aínda que sería en Florencia, onde atopamos a forma mais similar de xogar o actual fútbol, nun xogo de nome giuoco del calcio (xogo da patada), no que xogarían 27 homes e no que se permitía o uso de pés e mans, e non existía faltas, porque todo estaba permitido. Na nosa terra os primeiros encontros de fútbol se disputan baixo a influencia dos Ingleses, e o primeiro club como tal fúndase en Vigo co Exile Cable Club de Vigo, formado por traballadores ingleses dunha compañía de instalación de cable submarino.

Inauguración do novo campo, en 2011.

Curiosamente o Real club Celta de Vigo, nace no ano 1923 da fusión de dous clubs diferentes; O Fortuna, e o Vigo Sporting. En tanto que o Real Club Deportivo de La Coruña, se funda anos antes, concretamente no 1906, na sala Calvet, centro deportivo da cidade de enorme prestixio na cidade. E a partiren deste momento xorden os demais clubs de fútbol máis emblemáticos de Galicia, cono a Sociedade Deportiva Compostela baixo o patrocinio de Ramón Castromil, no ano 1928, o Pontevedra Club de Fútbol, o Club Deportivo Orense, etc...

O Ventosa

Liga da Montaña

O Val.

No que a nos respecta a Sociedade Deportiva Agolada, bota andar coma tal no ano 1984, e na temporada 1984/19885 comeza a súa andadura polos campos da primeira autonómica galega. Os antecedentes desta sociedade Deportiva os localizamos nos anos setenta do século pasado a través de vellas fotografías, de encontros mais ou menos amigables, disputados polo denominado Club Banco Bilbao Golada, que mesmo chega a estar inscrito na denominadaLiga da Montaña, impulsado por don Manuel, o crego párroco de Val de Sangorza, entre cuxas iniciativas culturais e deportivas, atopamos a semana cultural de Val, coa actuación de grupos de teatro, proxeccións cinematográficas, e mesmo actividades deportivas moi do gusto da mocidade rural daqueles tempos de tele clubs.

O Agolada dos primeiros tempos| .

Algúns testemuñas falan de partidiños informais e amigables, nos anos corenta contra equipos dos concellos veciños do noso; Antas de Ulla, Melide, Muimenta, nos que participarían entre outros o Nixo, o Caldereiro, e os seus irmáns Virxilio e Fausto, Enrique e Alfonso da panadería de Prudencio ou Carlos Couso.

Ventosa.

Durante anos o equipo participou en partidos illados contra concellos veciños, destacando a Costa da Praza, como adestrador, arbitro e organizador, xogadores do nivel de Félix Vidal da panadería de Prudencio o primeiro profesional do fútbol de Golada, que xogou en categoría nacional no Vilalonga de Pontevedra, Piti (fútbol e poesía), Julio do Mutilado un dos mellores porteiros que dou o noso fútbol, etc.

Pero no é ata o ano 1970 como xa dixemos, da man do cura de Val cando o club Banco Bilbao-Golada, participa na liga da montaña, xogando os partidos na parroquia de Val de Sangorza, (Agolada), nun campo que o propio cura don Manuel, conseguiu a través da empresa estatal IRYDA, instituto de relacións agrarias, o equipo onde estaban entre outros, Nilo e Álvaro García (Carril de Agolada), Fraga de Borraxeiros Luís e Ricardo de Coego de Ventosa,Ovidio e Vitorino de Esperante, Andrés de Órrea, Alfonso Pedreira de Muimenta, Benitín Nego, o irmán de Maite.

Banco Bilbao

Este equipo co nome Banco Bilbao, como tal durou pouco tempo, logo o equipo trasladouse a Agolada, vila e comeza a xogar no campo de fútbol do Hospitalillo, e xa na tempada 1974 da man de Ramiro Barrio como presidente xa como Golada CF participa na liga da montaña nas tempadas 1974-1975 e 1975-76, ca base dun Banco de Bilbao ao que se unen os fichaxes, con Benitín de adestrador, Alvaro de Porteiro, Alberto, Miro, Ovidio, Vitorino de Esperante, Mechu e Fraga de Borraxeiros, Nilo García (Carril), o Sixto, Carlos García (caldeireiro), Fernado do carteiro (Nana), Coego e Ricardo de Ventosa, Jonhy Abeledo e o seu primo Jose Manuel de Muimenta, e outros.

Con posterioridade o equipo, por falla de motivación e medios entra nun período de inactividade e desaparece como tal club, limitándose a facer encontros no San Pedro, e partidos casados solteiros, ata que no verán do ano 1983, Victor Méndez Guerra trata de poñer e marcha un novo club e federalo, problemas de última hora dan o traste con proxecto, que será retomado o ano seguinte tempada 1984-1985, fedérase na Federación Galega de Fútbol , co nome de Sociedade Deportiva Golada no campo do Hospitaliño, participando na 2ª categoría Rexional da provincia de Lugo, no que compite contra Rodeiro, Antas, Palas, Monterroso, Guntín, entre outros.

Impulsada polo alcalde Manuel Costa Casares, no mes de maio de 1984 en reunión na Sala de Festas o Moderno de Golada, constitúese unha directiva que presidirá Gurmersindo López Negro, Vicepresidente (Félix Mejuto Silva), Tesorero (Wenceslao Miguélez Mouriño) e actuando como secretario Ramiro Varela Peón.

Como xogadores unha nova xeración, Carlos, Nacho e Xosé Couso, Pichi, Pedro e Javi de Meixide, Suso, Carlos (Rubio) e Alfonso (Toto) do Caldeireiro, Jonhy Abeledo, Antonio San Paio, Álvaro García do Carril de Porteiro, Luís Coego e o Diéguez de Ventosa, Manuel Taboda de Baiña, Andrés de Brántega, Manuel Crespo (Alemán) e o Sucasas do Castelo. Como adestrador, Luís Coego.

Daqueles tempos e posteriores aínda atópanse con nos, Venceslao Miguélez, un dos presidentes da S0ciedade Deportiva Agolada, que mais anos estivo ao fronte do mesmo, porque outros como Gumersindo López, o Roxo, ou Suso da parrillada Agolada, ou Fernando da Chichita, e os vice presidentes Félix Mejuto, ou Luís o do Bar Novo, lamentablemente xa non están con nós.

Reforma do campo

Dende aquela temporada xa como Sociedade Deportiva nunca faltou a competición, xogándose os partidos, sempre en terra, no campo do hospitalilño, ata que no ano 2011, baixo o mandato de. Rafael Louzán a Deputación de Pontevedra, acomete os traballos de remodelación dos vestiarios, luces e campo de herba artificial, tal e como hoxe o coñecemos.

Non podemos esquecer mención especial neste apartado da historio do noso deporte rei, a existencia, aínda que ocasional e as veces moi efímera, de outros equipos do concello, como foron os de Ventosa, e o de O Independiente de Esperante, que xogaban con camiseta a raias brancas e vermellas como as do Atlético de Madrid. Este equipo chegou desputar algúns partidos no campo de pista da Lagoa, organizado por Lino que xogaba de lateral,os irmáns pillado Alberto e Miro, os irmán Ovidio e Vitorino, Abel, todos eles de esperante, Nilo e Benitín de Agolada, Suso Senra de Rodeiro.

Tampouco podemos deixar de mencionar como boa parte do éxito daqueles principios se deberon os patrocinadores, tales como O Banco de Bilbao, a Casa Óscar de Agolada, ou a Casa Sidorio de Ventosa, que aportaba o orzamento necesario para material, equipación, fichas federativas e outros menesteres imprescindibles para a marcha do equipo.

Sen dúbida tempos moi diferentes os que hoxe en día nos tocou vivir, nin peores nin mellores, pero é boa cousa de cando en vez recordar o noso pasado e historia, como din os filósofos; para non repetir os erros do pasado.

A nosa gratitude a Alfonso Cumplido “Toto”, pola informaciòn facilitada, e a Rocio Barrio, polas fotografías que tomara o seu tío Felix, O Chino, fotografo oficial e oficioso do equipo.