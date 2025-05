As programacións municipais de Lalín e Silleda dentro dos actos polo Día das Letras Galegas tiveron a música como elemento fundamental no día de onte. A Banda de Lalín ofreceu ás 20.30 horas un concerto na sala Tuno Valdés do auditorio municipal. Tamén a cuberto, no consistorio [estaba programado na Praza Siñor Afranio] os máis cativos de Silleda desfrutaron co espectáculo Pelica de Burra, de Vero Rilo. Trátase dunha proposta de narración oral e música con grandes doses de humor, pero que tamén invita ao público á reflexión. O espectáculo chegou a Trasdeza da man do programa FalaRedes da Xunta de Galicia. Deu comezo pasadas as 12.00 horas.

Lalín e Silleda celebran con música a semana das Letras Galegas