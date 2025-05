Lalín, plaza de colores para un Orgullo sin tirón

Bajo el lema de «No hay amor errado. Hay amor callado» se celebró ayer en la Praza da Igrexa de Lalín una nueva edición del Orgullo LGTB+, que contó con poco público presente durante el pregón ofrecido por el humorista y presentador baionés Rafa Durán. Antes, la concejala Carmen Canda dio lectura al manifiesto con el que se alzó el telón a un programa en el que Durán fue el auténtico maestro de ceremonias. La directora xeral de Promoción e Igualdade, María Quintiana, también subió al escenario para felicitar a la capital dezana por la organización de una jornada orgullosa de la diversidad y el compromiso inclusivo.

Rafa Durán dirigiéndose al público. | Bernabé/Ángel Abeledo

Durán ofreció un pregón durante el cual solicitó la colaboración de los presentes en la carpa. «Estamos aquí para gritar bien fuerte algo que desde hace mucho tiempo nos mandaron callar: Que amar no es un delito, que vivir con orgullo no es un capricho y que existir tal y como somos es un derecho», comenzó diciendo. El polifacético artista continuó explicando que «hay amor entre mujeres. Hay amor entre los hombres. Hay amor entre las personas trans, no binarios, intersexuales, queer y también entre quienes aún no se atrevieron a nombrar lo que sienten». Y manifestó que «la diversidad no es un peligro, es una suerte. No tenemos que ser iguales, tenemos que ser libres. No tenemos que encajar, tenemos que respetar. Y esta plaza está llena de gente valiente, real, imperfecta y necesarias. Aquí, hoy, hay miles de formas de ser, de sentir, de amar... y todas valen. Todas merecen existir». Al respecto Durán también indicó que «el Orgullo no es sólo una fiesta, no es sólo banderas y selfies. Es memoria. Y recordar a quien tuvo que ocultar su amor, a quien fue insultado, excluido o golpeado por el simplemente amar. Es para los que se fueron temprano, para los que no tuvieron la libertad de caminar de la mano por su barrio. Y por quien hoy, aquí, sigue abriendo camino». Y concluyó destacando que «hoy Lalín es bandera. Hoy Lalín es una plaza de colores, de lucha, de alegría y de amor LGTBI+. Que viva el maricón que no se calla. Que viva la bollera que se ama. Que viva la persona trans que dice aquí estoy y no pido permiso. El amor libre no se regula, no se oculta, no se domestica. El amor libre se baila, se grita y se comparte. Y si un día alguien te pregunta si tu amor es válido, míralo a los ojos y dile que no existe amor equivocado Hay amor calado. Pero aquí, hoy, rompemos el silencio».

Actuación de Kim Miller. | Bernabé/Ángel Abeledo

El acto concluyó con la actuación de Kim Miller. Señora DJ fue la encargada de amenizar la sesión vermú en la plaza lalinense. Al cierre de esta edición una foliada de pandereteiras, Xurxo Fernández y Blues do País cerraban el evento.

El PSOE denuncia una fiesta «vacía de contenido»

El PSOE de Lalín denuncia que el PP «vacía de contenido la Festa do Orgullo». La portavoz socialista, Alba Forno, acusa al gobierno local de estar «anclado en el pasado» y de convertir una jornada de reivindicación en «un evento sin mensaje ni compromiso social». Los socialistas critican duramente la deriva de una cita «que fue reducida a la mínima expresión, a un simple evento de actuaciones musicales sin acciones educativas, sin charlas, sin campañas de visibilidad y sin contenido». Desde el PSOE reclaman que se recupere el formato anterior, en el que l fiesta estaba acompañada de actividades en centros educativos, charlas abiertas, exposiciones e iniciativas para «formar y concienciar especialmente entre los jóvenes».