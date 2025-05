Jácome, pregoeiro do Año ao Espeto

A parroquia estradense de Loimil celebrará o vindeiro domingo, 1 de xuño, a vixésimo terceira edición da súa tradicional Festa do Año ao Espeto, un evento gastronómico que cada ano colle máis forza, reunindo xa a preto de catrocentos comensais na emblemática Carballeira da Saleta, un espazo natural que ofrece a sombra e frescura perfectas para gozar dunha xornada de festa.

Nesta edición, a cita contará cun pregoeiro que promete non deixar indiferente: Gonzalo Pérez Jácome, alcalde de Ourense, coñecido tanto pola súa faceta política como pola súa habilidade para dinamizar eventos populares na súa cidade, impulsando con forza celebracións como o Entroido ou o Halloween.

Segundo explican dende a comisión organizadora: «Falamos coa súa secretaria para ver se estaría interesado, e sorprendeunos gratamente que aceptou sen problema. Aínda non tivemos ocasión de falar con el persoalmente, pero nos próximos días estaremos en contacto para explicarlle mellor en que consiste esta festa, que para nós é moi especial».

O programa de actos comezará ás 13.00 horas coa bendición do agro, seguida dun concerto a cargo do grupo de gaiteiros Os Ke Hai, que ambientarán o lugar coas súas melodías tradicionais. A continuación, terá lugar a lectura do pregón por parte do rexedor ourensán, para logo dar paso ao esperado xantar popular.

O menú, fiel á tradición e pensado para satisfacer todos os padais, incluirá año ao espeto, empanada, polbo á feira, postres caseiros, rosquillas, pan recén cocido, viño do país, refrescos, auga, café e chupitos. O cátering estará a cargo da recoñecida Pulpería Crisóstomo, mentres que o asado do año correrá a cargo de expertos parrilleiros da veciña localidade de Moraña, auténticos especialistas nesta técnica tradicional.

A organización lembra que os tickets para a comida xa están dispoñibles de maneira anticipada en diversos negocios e bares da comarca. Tamén poden reservarse contactando cos membros da comisión nos teléfonos 687006309 (Marga), 661654926 (Suso) ou 659642076 (Mari).

A xornada de festa rematará cunha animada sesión musical a cargo do Dúo Arcoiris, que promete encher de ritmo a Carballeira da Saleta, poñendo así o broche de ouro a unha celebración que se consolida ano tras ano na axenda festiva da contorna.