Ata 120 lalinenses poderán participar nos seminarios da UVigo

O convenio de colaboración entre o Concello de Lalín coa Universidade de Vigo ten como obxectivo principal promover a aprendizaxe ao longo da vida, ao tempo que afrontar o reto que do envellecemento da poboación. O proxecto democrático do Coñecemento, encadrado na Rede Galega de Programa Universitarios para Maiores, oriéntase ao desenvolvemento de actividades formativas e de extensión cultural destinadas ás persoas maiores de 50 anos, todas elas con carácter gratuíto.

A programación dos seminarios está previsto que se desenvolva no edificio sociocultural da rúa Manuel River e será a seguinte: Seminario I, dentro da temática de saúde e benestar, titúlase Fomento do desenvolvemento persoal (21 de maio ás 16.00 horas), cunha duración de tres horas. O obxectivo é promover o desenvolvemento persoal e o benestar integral das persoas maiores, facilitando ferramentas e recursos que lles permitan mellorar a súa calidade de vida, fomentar a autoconfianza e fortalecer as súas relación interpersoais. Será impartido por Isabel Ferreiro González, profesora do Programa Universitario de Maiores da UVigo, campus de Ourense.O seminario Aprende a salvar unha vida, será o 26 de 16.30 a 19.30 horas, cunha sesión teórica-práctica, ten como obxectivo principal dar a coñecer á poboación as técnicas básicas de soporte vital tales como a reanimación cardiopulmonar (RCP) e o uso dun desfibrilador externo semiautomático (DEA). Así mesmo abordaranse temas como as principais causas de paradas cardíacas e como evitalas, pasos básicos para actuar en caso de accidente, como comunicarse cos servizos de emerxencia, como iniciar a reanimación cardiopulmunar. Impartirao Marcos Sanmartín Montes, do grupo de investigación REMOSS da UVigo.

Coñecendo a fraxilidade, cunha sesión teórica-práctica onde se exporán temas como: que é a fraxilidade?, sarcopenia e osteoporose, como se valora, cal é a relación entre a fraxilidade e as caídas, como se trata a fraxilidade na fisioterapia. Será o día 4 de xuño ás 16:30 ata ás 19:30, ofrecido pola profesora da Facultade de Fisioterapia da UVigo, campus de Pontevedra, Irimia Mollinedo Cardalda.

O Taller Probióticos caseiros: degusta, aprende e transforma a túa saúde dixestiva, será o 11 de xuño de 16.00 a 19.00 horas e ten como obxectivo capacitar aos participantes para elaborar e gozar de alimentos probióticos caseiros, comprendendo os seus beneficios para a saúde dixestiva, así como tamén unha degustación e cata sensorial. Será impartido por Marisol López Reyes, nutricionista e tecnóloga de alimentos e profesora do programa universitario de Maiores da UVigo, campus de Ourense.

Os seminarios terán que alcanzar un mínimo de 10 participante o e un máximo de 30. O prazo de inscrición comezará o día 12 de maio e ata ocupar o máximo de prazas estipulado no convenio. As persoas que desexen asistir deberán recoller a solicitude no consistorio.