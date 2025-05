Un tesoro de 150.000 piezas

Marisé García nos cita en el restaurante Samaná junto a una docena de estradenses, entre los que terminamos conformando el «sector joven» de la reunión. El motivo de su convocatoria todavía está por desvelar pero nadie que tenga un mínimo de gusto por la historia de su pueblo rechaza una llamada así de una mujer que ha dedicado más de treinta años a recopilar imágenes del pasado de A Estrada. Según nos explica, cuenta con un archivo de unas 235.000 imágenes, aunque muchas de ellas son documentos o fotos que carecen de valor. Por eso realiza una escolma a ojo para situar ese archivo en unas 150.000 fotografías. No está nada mal si tenemos además en cuenta que gran parte de esas imágenes son inéditas, sacadas de los archivos personales de sus propios autores.

El mérito de ese impagable archivo es de una mujer que nos recibe peleando con su ordenador y sus discos duros con la ayuda del historiador y escritor Ricardo Terceiro. Junto a ellos, un proyector que nos va preparando para lo que viene. Superados los problemas técnicos, Marisé García comienza a enseñarnos imágenes desconocidas sobre la pesca del salmón en el Ulla. Vecinos de la zona pasan en fotos en blanco y negro con grandes ejemplares recién sacados del río. En otras, se ve a jóvenes disfrutando de la jornada de pesca entre amigos.

El, llamémosle, «sector menos joven» de la reunión tarda poco en comenza a nombrar a algunos de los protagonistas de las imágenes. No es una tarea fácil teniendo en cuenta que son fotos de hace más de medio siglo y que la mayor parte de las personas que salen en ellas ya no están vivas. Mientras a uno le comienza a salir a vena periodística viendo esas fotografías, Marisé García para el repaso para hacernos una confesión. Esas imágenes salieron de unos negativos que fueron encontrados en un contenedor de escombros. Un vecino los vio y decidió guardarlos a pesar de no saber bien qué había en ellos. Tiempo después se los terminó regalando a ella. «Gracias a eso tenemos estas imágenes históricas de pesca en el Ulla, imágenes tomadas por aficionados a la pesca», explica.

Esta presentación tiene por supuesto un sentido. «Me gustaría resaltar la importancia de las fotos y la documentación antigua. Hay que conservar esas cosas porque de esa manera conservamos nuestra historia», explica Marisé García. «Me encuentro mucha gente que no quiere ceder las fotos antiguas que tiene, incluso prefieren destruirlas. Es cierto que casi todas las fotos tienen un carácter privado y que cederlas puede parecer que muestras una parte de ti y de tu familia pero hay que pensar que con el paso del tiempo esas imágenes ya se convirtieron en historia y estás privando a A Estrada de conocer ese pedazo de su historia».

Marisé García lleva ya cerca de dos años organizando un archivo de imágenes que fue creando a partir de las donaciones de fotos de los propios vecinos. «Empecé a finales de los 90, cuando comencé a recopilar fotos de Os Pereiriños. Luego comencé a recoger de todo tipo. Al principio no las escaneaba, porque no sabía. Las llevaba a la copistería. Xoán Carlos Garrido se ofreció después a escanearlas para mí y al final aprendí», recuerda. Cuando juntó un buen archivo, creó un perfil de Facebook «Fotos antiguas da Estrada», en el que fue volcando parte de su tesoro, aunque quedan muchas más. Ahora trabaja con Ricardo Terceiro para crear un libro con las más significativas, aunque la selección de fotos está dando trabajo. «Me gustaría que todo esto quedase a disposición de la gente para que lo disfruten», explica.