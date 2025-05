Un productor de manzana planta en tierras forestales: «El monte es más que eucalipto»

El sector de la manzana no para de crecer en A Estrada. Con los aumentos de plantación llega el incremento de producción y cada vez hacen falta más manos para la temporada de recogida. Sin embargo, no existe personal suficiente. Este es uno de los grandes problemas a los que se enfrentan los grandes productores de esta fruta, como es el caso de Joseá Antonio López Pampín. Él admite que para el mantenimiento y limpieza de las plantaciones pueden «apañarse» él y su plantilla habitual, pero que cuando llega la cosecha la situación se vuelve más complicada. «Nosotros solos no podemos recoger toda la manzana, son hectáreas y hectáreas, pero si no lo hacemos en su momento esta cae y se pierde, ya no podemos venderla», comparte el estradense. Es por este motivo que resulta crucial contar con la mano de obra suficiente para llevar a cabo esta tarea en el momento exacto. En cambio, cada vez es más complicado hacerlo. «Ahora mismo nos salvamos gracias a obreros de Marruecos que cuando llega la época de recogida y de vendimiar vienen buscando trabajo. Si no fuese por ellos, perderíamos la mayor parte de la cosecha», reconoce el productor, que aunque admite que es una tarea laboriosa, está bien pagada: «Estamos ofrenciendo entre 1.500 y 1.600 euros por un mes de trabajo, que no se gana en muchos sitios». Así, el sector sidrero se ve atravesado, también, por la creciente y general falta de mano de obra.