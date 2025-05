El IVA del pescado y el alto consumo de carne en la zona ponen en duda el Bono Peixe

«Buena falta hacen las ayudas en el sector y todas son bien recibidas», indica Begoña Jácome, de la pescadería Áncora de A Bandeira, sobre el Bono Peixe anunciado por la Xunta, que planea lanzar antes del verano una ayuda directa de 50 euros por persona para fomentar el consumo de pescado fresco entre la población. La suma total de la ayuda se dividirá en diez semanas, por lo que recibirán cinco euros a la semana. Jácome coincide con todos sus compañeros de sector en el desconocimiento de las condiciones y el alcance del cupón: «Parece que aún está algo en el aire y que no se sabe cómo van a ser», subraya. Desde la pescadería Chedas, de A Estrada, expresan la misma opinión: «No nos informaron de nada, de si será para los supermercados también o solo para las pescaderías y mercados».

La mayoría de los pescaderos comenta sobre el bono que les parece «insuficiente», como indica Rafa Carbia, de A Estrada. «Cinco euros a la semana no llegan a nada con lo caro que está todo, y menos aún para comprar pescado», señala. Carbia indica que, incluso al comprar un ejemplar barato y en poca cantidad, «es probable que necesites más de esa cuantía». La ayuda pierde peso si se trata de adquirir un pescado entero. «Si queremos una merluza, por ejemplo, ya nos vamos a 25 euros más o menos», recuerda. Otros dudan que el bono influya en sus ventas, como le ocurre a Diego Baca, de El Italiano de Lalín. «Es algo escasa y no creo que lo notemos demasiado», señala Baca, quien celebra que «en ventas no nos podemos quejar, aunque hay épocas».

El consumo de pescado cae de forma notable en la última década: en toda España baja más de un 50 % desde 2014, aunque Galicia mantiene un comportamiento más favorable, con unos 25 kilos por persona y año, frente a los 18 de la media estatal. Las comarcas de Deza y Tabeirós-Terra de Montes destacan tanto por su producción como por su consumo de carne. «Esta es una zona donde se come mucha carne y eso se nota en las ventas. La ración semanal de pescado es como si alguna gente la tomase porque lo dice el médico», opina Begoña Jácome. Otros no lo ven tan claro y observan que el consumo de pescado puede darse a diario. «Aquí nos viene gente que su primer plato siempre es pescado fresco, sobre todo familias con niños», comentan desde Chedas.

En cuanto a la solución que plantea el sector, apuntan a una rebaja del IVA, que se sitúa actualmente en el 10 % para los productos pesqueros, hasta el 4 % que tributan los productos básicos. «Rebajar el IVA aumentaría el consumo de pescado y sería una ayuda real para nuestro sector, es algo que pedimos desde hace tiempo», remarca Rafa Carbia.

Sobre el perfil del comprador, desde Chedas aseguran que «reciben a todo tipo de clientes, desde personas mayores hasta gente joven». Señalan que, además del precio, existen otros motivos por los que no se consume tanto pescado, como «que a algunas personas no les gusta, otros no quieren quitarles las espinas y hay quienes se quejan del olor que deja».