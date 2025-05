Semana cultural na Bandeira: arte, cine, música e xogos populares

A Bandeira prepárase para acoller a súa semana cultural do ano, promovida pola Asociación Cultural Vista Alegre. O luns, ás 20:00 horas, terá lugar a inauguración da exposición Dezarte, que chega á súa oitava edición, mostrando as artes plásticas da comarca de Deza. A exposición contará coa participación de 28 artistas e estará aberta ata o vindeiro 9 de xuño no Centro Cultural Vista Alegre. Este evento é unha oportunidade para coñecer o traballo de artistas locais e desfrutar dunha selección de obras variadas.

O martes 13 de maio, ás 20:00 horas, proxectarase o filme Flor de santidad, parte do cal foi filmado na feira da Bandeira no ano 1974, con xente da vila, unha oportunidade única para revivir momentos históricos. O mércores será a quenda do teatro, coa representación da obra As galiñas, a cargo do grupo Enredos Teatro, que se poderá ver ás 20:30 horas. O xoves, presentarase o libro Maldita Eternidade, do autor Manuel Vázquez, gañador do VI Premio Eduardo Pondal de Poesía. O venres, último día desta semana cultural, acollerá xogos tradicionais para a cativada, que terán lugar na Praza da Feira ás 17:00 horas. En caso de mal tempo, trasladaranse ao polideportivo. Para rematar, ás 20:00 horas, haberá unha actuación das Cantareiras de Xirandola, que porán o broche de ouro á semana.