«Os produtos locais son a base deste novo negocio»

O mítico Bodegón Trujillo de Silleda reabriu as súas portas a pasada semana cunha nova dirección, da man do cociñeiro José Luis Fernández. Natural da Estrada e residente en Silleda dende hai anos por motivos persoais e profesionais, Fernández compaxina esta nova etapa coa xestión do restaurante A Carballeira do Chousiño, que comezou na rúa homónima e que actualmente se atopa na rúa Trasdeza, no baixo do Hostal Casasnovas. Coa súa chegada ao Trujillo, o cociñeiro aposta por unha proposta gastronómica centrada en produtos locais de alta calidade e nun trato próximo co cliente. Un dos puntos fortes que destaca é a localización do establecemento, en plena N-525, nunha rúa moi transitada cada día polos veciños de Silleda que buscan un lugar onde tomar algo e comer uns petiscos nun ambiente acolledor.

-Como comezou no mundo da cociña?

-De pequeno xa me gustaba cociñar: facía rosquillas coa miña tía na casa e, cando era cativo, a miña nai deixábame ao cargo das patacas cocidas; encargábame de prender o lume e ela indicábame cando apagalo. Tamén axudaba moito ao meu pai cos seus adobos, algo que me encantaba. Así foi como, pouco a pouco, funme metendo neste mundo e acabei formándome nel, porque na miña casa a cociña sempre tivo un papel moi importante, aínda a día de hoxe. Traballei en moitos restaurantes e aprendín moito e, cando me sentín preparado e formado, decidín montar o meu propio restaurante, que foi A Carballeira do Chousiño na mesma rúa que lle da o nome.

-Que o levou a reabrir este mítico local?

-Un dos principais motivos foi a localización, xa que está moi cerca do noso outro negocio. Ademais, ao ser un espazo máis pequeno, fai que o traballo sexa máis manexable. Con todo, o que realmente pesou na decisión foi que é un dos locais máis emblemáticos de Silleda: un lugar acolledor e confortable para a clientela. Agora, tras a reforma, conta cun toque máis moderno, pero sen renunciar á esencia que sempre caracterizou este local, algo que tiñamos moi claro que queriamos conservar.

-Como reaccionou a xente de Silleda á reapertura do Trujillo?

-De momento, nesta primeira semana, todo está indo moi ben. Se seguimos así, non hai ningunha queixa. A xente xa coñece o local e moitos teñen un gran vínculo ao ter pasado aquí moitas horas en tempos pasados, así que esperamos que nesa nova etapa ocorra o mesmo.

-Como definiría o estilo de cociña do local?

-Non seguimos un estilo fixo, buscamos ofrecer unha carta variada. Temos desde churrasco, que tratamos de preparar da forma máis deliciosa posible, até menús do día algo máis elaborados ou racións para compartir. O noso obxectivo é satisfacer os gustos de todos, algo complicado, pero co tempo iremos incorporando novas opcións se vemos que é necesario.

-Que papel teñen os produtos locais e galegos na carta?

-Os produtos locais son a base deste novo negocio. Intentamos mercar todo o que podemos na nosa zona, apostando polo produto local, especialmente nas carnes, pero tamén en outros alimentos.

-Que prato lle recomendaría a alguén que vén por primeira vez ao bodegón?

-Eu recomendaría algo tan sinxelo como unhas croquetas, que preparamos nós mesmos, ou tamén unha pataca de Bután, un prato que lle gusta moito á xente. Aprendín a facelo co chef Jaume García, do Velis Nolis da Estrada, cando traballei alí nos meus comezos como cociñeiro.

-Que elaboracións desfruta máis á hora de cociñar?

-Gústame facer un pouco de todo, pero sempre tiven unha especial afección polos arroces e as pastas, é o que máis desfruto ao cociñar. A carta que temos agora é flexible, xa que ofreceremos pratos especiais dependendo do día, polo que tamén incluiremos risottos, paellas, pastas...

-Que lle gustaría lograr con este novo restaurante?

-A idea é estar máis en familia e tratar de crear comunidade coa vila de Silleda. Este local é moi acolledor e dende sempre houbo moi bo ambiente de tomar uns viños, unhas tapas e estar falando a xente da vila. Nós queremos iso, que o trato familiar sexa a base. Tamén temos aquí o Bodegón Os Toneles, onde precisamente tamén teñen ese ambiente e podemos traballar man a man moi ben.

-Que cociñeiros admira?

-Sempre destaco a Jaume García, do Velis Nolis da Estrada, que para min foi un gran mestre do que aprendín moito. Tamén tiven a sorte aprender doutros chefs ao longo da miña traxectoria, pero, sen dúbida, quedo con el.