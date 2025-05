Contos con ritmo e retranca para celebrar as Letras

A narradora oral e actriz Vero Rilo chega a Silleda co seu espectáculo Pelica de Burra, unha proposta artística que mestura música, narración e humor nunha posta en escena dinámica, divertida e chea de emoción. O evento terá lugar mañá ás 12:00 horas na Praza Señor Afranio, cun acceso libre e gratuíto para todos os públicos, pero especialmente dirixido a familias con cativos a partir dos 4 anos. Aínda que a actividade se celebrará na praza, en caso de choiva, a representación trasladarase ao salón de actos do Concello de Silleda, mantendo a mesma programación e a entrada aberta para todo o público.

Este espectáculo forma parte do programa FalaRedes, impulsado pola Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia, que ten como obxectivo promover a dinamización e uso da lingua galega a través de actividades culturais en concellos da Rede de Dinamización Lingüística. Pelica de Burra tamén se enmarca dentro das actividades que conforman a programación das Letras Galegas 2025 Cantareiras Silleda, unha serie de eventos culturais organizados polo Concello de Silleda para celebrar e promover a cultura e a lingua galega durante este ano tan sinalado. Ao longo do mes de maio, Silleda acollerá diversos espectáculos culturais como un monólogo de Carlos Blanco, entre outros.

Pelica de Burra é un espectáculo que combina historias cotiás, retranca galega e música en directo, no que Vero Rilo estará acompañada por un músico sobre o escenario, Luís Iglesias. Esta proposta única mestura a oralidade tradicional cun toque contemporáneo de sons e ritmos, creando un ambiente onde o humor e a reflexión se entrelazan para ofrecer unha experiencia única aos espectadores. A entrada ao espectáculo é completamente libre e gratuíta, o que permite que todos os veciños de Silleda e arredores poidan gozar dunha proposta cultural de calidade sen ningún tipo de barreira económica.

Lalín rendeulle homenaxe ás cantareiras

Dentro da programación Lalín nas Letras 2025, o Concello organizou onte un acto en homenaxe á figura das cantareiras, protagonistas da presente edición das Letras Galegas. A actividade propuxo un percorrido pola música e a poesía popular galega, poñendo o foco na tradición das pandereteiras. A música en directo correu a cargo de Icía Varela e Xosé Manuel Varela, quenes achegaron aos asistentes o universo sonoro e oral das nosas informantes tradicionais. A concelleira de Cultura, Begoña Blanco, destacou que «esta proposta nace non só como presentación dun libro arredor das protagonistas das Letras, senón tamén como un evento participativo e dinámico centrado na música tradicional, nas cantareiras e nas pandereteiras». Durante o acto presentouse a publicación Cantareiras, de Icía Varela e Xosé Manuel Varela, unha obra que se achega ao legado das pandereteiras de lugares como Mens, Cerceda ou Muxía, poñendo en valor a importancia da literatura oral na conservación da lingua e da identidade cultural galega. «A música destas mulleres é unha ferramenta moi eficaz para conectar co galego e co seu valor como lingua transmisora de coñecemento e memoria colectiva», engade Blanco.