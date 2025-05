Arrancan las jornadas de tapeo del Salmón en A Estrada

Todavía resuenan en el recuerdo las Santas Tapas de Semana Santa, que hace apenas dos semanas llenaron de sabor los locales de A Estrada. La cita fue todo un éxito y este lunes, a las 20.00 horas, en el restaurante Río Liñares, se darán a conocer los ganadores. Pero en A Estrada no hay tiempo para pausas gastronómicas: hoy viernes, 9 de mayo, arranca una nueva ruta, esta vez con un protagonista absoluto: el salmón.

La Festa do Salmón es, sin duda, la gran cita gastronómica del año para el municipio. Un evento con más de medio siglo de historia que convierte a A Estrada en un referente en toda Galicia cuando se trata de rendir homenaje a este pescado de río. Aunque la gran degustación popular no será hasta el próximo domingo 18 de mayo, las jornadas de tapeo que comienzan hoy son la mejor manera de ir «abriendo boca».

Durante este viernes y el sábado, 17 locales ofrecerán tapas elaboradas con salmón en horario de 12.30 a 15.00 y de 20.00 a 22.30 horas. Cada creación tendrá un precio de 3 euros y promete sorprender a los paladares más exigentes. Y es que la variedad está garantizada: Andalucía propone un salmón con patatas al ajo y limón; O Lar presenta su «Salmón2»; y La Bodeguiña ofrece «Petiscos de salmón». En O Mesón, apuestan por la originalidad con una tapa bautizada simplemente como «Fiesta», mientras que en O Candil se puede probar salmón marinado con cítricos.

Para los que buscan sabores diferentes, Navegación servirá un tartar de salmón sobre arroz crujiente, Oasis ofrecerá tagliatelle con salmón y Enredo se atreve con el «Bocado do Pacífico». Tampoco faltarán la Gilda de salmón en Velis Nolis, el Salmón Croissant en A Chucha, o el Brazo de Salmón en Na Resistencia. Samaná presenta su Bocadito de tartar de salmón marinado con aguacate y mango, y Malo Será su «Salmón Malo Será». Además, Café Central ofrecerá un bombón de salmón, Eureka su «Salmón no Eureka», Faladoiro una vichyssoise con salmón y As 3 Portiñas un milhojas de manzana con mousse de salmón.

Degustación popular

La cita grande, como cada año, será la degustación popular del domingo 18 de mayo. Este año, con más fuerza que nunca: 12 restaurantes participarán en la gran jornada gastronómica bajo una carpa de gran formato instalada en la Praza da Constitución, junto al consistorio.

La venta anticipada de tickets arranca también hoy en cada uno de los establecimientos implicados. Cada ticket, a un precio de 4 euros, permitirá canjear una tapa el día de la fiesta, sin necesidad de decidir ahora qué plato elegir.

Se repartirán 5.500 pinchos y la variedad vuelve a ser impresionante: Velis Nolis ofrecerá desde salmón ahumado con salsa tártara hasta fideuá de choco y salmón; Malo Será apostará por tartar, pastel y salmón al Conde de Ximonde; Cervela servirá empanadillas de salmón y de salmón con zamburiñas. No faltarán las tradicionales empanadas y canapés en A Casa do Pan, ni las tostadas y salpicones de Sala Gradín. Río Liñares aportará propuestas como ensaladilla de salmón con encurtidos o canelones de salmón y espinaca.

O Lagoeiro apostará por las croquetas y miniburgers de salmón, Andalucía presentará piononos y canalones, y O Candil sorprenderá con sushi de salmón. También se podrá probar poke de salmón en A Riala, pizza blanca de salmón y gambas en Míster Pizza y, cómo no, más innovaciones dulces y crujientes de la mano de A Chucha.

Con una asistencia récord de restauradores, la Festa do Salmón promete superar todas las expectativas. Y este año, más que nunca, parece claro que el auténtico rey de A Estrada no lleva corona, sino escamas.