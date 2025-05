Vilariño exige la caducidad de las licencias en dos edificios de la Sareb

El BNG de Lalín acaba de ejecutar su amenaza de petición al Concello de la caducidad de las licencias en inmuebles de la Sareb. Su portavoz municipal, Francisco Vilariño, registró una solicitud en la que insta al ayuntamiento a que declare expresamente la caducidad de estas autorizaciones urbanísticas para un bloque de pisos situado en la calle Álvaro Cunqueiro [en el plan de A Viuda, en la zona de Areal] y para otro levantado en su momento entre las rúas Nuno Eanes de Cercio y Maruja Gutiérrez.

El BNG ya había advertido el año pasado de la situación y marcó un plazo para que la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria pusiese sus activos al servicio del interés general de la ciudadanía, sin obtener respuestas no del gobierno local ni del denominado banco malo. Cabe señalar que las licencias de construcción tienen un plazo de caducidad de tres años para la total terminación de las obras. El Concello puede conceder prórroga de ese plazo después de solicitud expresa del titular de la licencia y cada prórroga no puede ser superior a tres años, además no pueden interrumpirse las obras por un tiempo superior a seis meses. La obtención de una nueva licencia acorde a la normativa actual, implicaría un gasto considerable para la Sareb que, en casos, debería derribar parte de la edificación que está sin finalizar, dando mayor amplitud a patios interiores, mayor luminosidad a las viviendas. Incide en la importancia que supondría habilitar un centenar de hogares en el municipio y denuncia que el organismo estatal «está utilizando esos activos para especular, siendo parte activa en mantener los precios de mercado en los niveles inasumibles por la mayor parte de las familias». Transcurrido el tiempo de espera otorgado, los nacionalistas toman esta decisión y entienden que el gobierno local es «cómplice y partícipe» de este escenario.

Ve fundamental tener una posición firme y decidida «para poder aportar soluciones al gravísimo problema de acceso a la vivienda que tenemos, y por lo tanto, quien especula debe ser tratado como especulador, siendo la administración quien le obligue a cumplir con la normativa, y no siendo cómplice activo mirando para otro lado», manifiesta. Insiste en que la Sareb no está por la labor de recuperar cuanto antes esos pisos, cuestión que permitiría un descenso en el precio de la vivienda en el municipio, sino que opta por «especular con ellas sacando la mayor plusvalía posible, hecho que incumple totalmente» el fin para el que fue creada esta sociedad que absorbió un importante parque inmobiliario de promociones que no se remataron de construir por la crisis de 2008. Al mismo tiempo, la formación de Francisco Vilariño subraya que en los casi veinte años transcurridos desde la desde la concesión de estas licencias caducadas fue promulgada numerosa normativa más exigente con la calidad o condiciones en las viviendas. Tal es el caso de las Normas del Hábitat o del vigente Código Técnico.