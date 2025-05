‘Un porquiño polo San Martiño’ gaña o Alberte Quiñoi de álbum ilustrado

A escritora Macarena García Vicente e a ilustradora Iria Bermúdez Rozas son as gañadoras da quinta edición do Premio de Álbum Ilustrado Alberte Quiñoi, un certame convocado polo Concello da Estrada co apoio da Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia e a colaboración da Editorial Galaxia. A obra galardoada leva por título Un porquiño polo San Martiño e foi presentada baixo o pseudónimo «Lacón e grelos».

Nesta edición concurriron un total de 13 obras, que foron valoradas polo xurado composto por Sandra López Díaz, Sara Valcárcel Maceira, José Tomás Díaz Teijo, Armando Requeixo Cuba e Carlos Loureiro Rodríguez, exercendo este último como secretario. Tras distintas seleccións e contrastes de opinión, o xurado decidiu por unanimidade outorgar o premio á obra de García Vicente e Bermúdez Rozas.

O xurado quixo salientar «varios motivos que merecen ser valorados» neste traballo. Destacaron que o álbum «presenta unha estética moi coidada, tanto no tratamento visual como na elección dos elementos gráficos, o que contribúe a unha experiencia lectora sólida e atractiva». Ademais, puxeron en valor que «pon en valor o respecto e o coidado animal dun xeito honesto e sensible, sen caer na simplificación nin no exceso didáctico». Engadiron tamén que «o xiro final da historia rompe coas expectativas iniciais e engade profundidade ao conxunto».

Outro dos aspectos máis valorados foi a coherencia entre texto e ilustracións: «Ambos elementos están ben integrados e funcionan como un todo, apoiándose mutuamente e reforzando a mensaxe que a obra quere transmitir». Igualmente, fixeron fincapé na expresividade e no «coidado sentido do humor» presente no traballo, así como no tratamento da morte, un tema que se aborda de maneira sensible e profunda. «A ilustración reforza, tamén, a esfera psicolóxica do porquiño protagonista, amosando diferentes arestas emocionais», concluíu o xurado.

Un porquiño polo San Martiño será publicado por Editorial Galaxia nos próximos meses. Ademais, as autoras recibirán unha dotación económica de 4.000 euros, consolidándose así este premio como un dos referentes no ámbito da literatura infantil e xuvenil galega.

Macarena García. / Cedida

«Quería unha historia tradicional, pero en clave de humor» Macarena García Vicente é a autora de Un porquiño polo San Martiño. Cando recibiu a noticia por parte do xurado do Alberte Quiñoi afirma que se sentiu «moi feliz»: «Estou aínda nunha nube, sen poder creelo». Esta non era a primeira vez que colaboraba con Iria Bermúdez, a ilustradora, para crear unha obra en conxunto. Tampouco era a primeira vez que esta dupla se presentaba ao certame Alberte Quiñoi. Non en tanto, desta volta foi diferente: «Nas outras ocasións eran historias máis universais. Esta vez quería algo de aquí, tradicional. E que hai máis tradicional que o refraneito?». «Foi así como decidín escribir sobre o San Martiño, pero tiña claro que o faría en clave de humor», relata a gañadora.O seu amor pola literatura infantil era case unha inevitable: «Comecei a interesarme por este xénero coa maternidade, agora, ademais de cos meus fillos tamén poño a proba os meus contos co meu alumnado de primaria».

Iria Bermúdez. / Cedida