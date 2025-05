Patricia Pérez, historiadora del arte: «En la carrera solo nos hablaron de una artista: Frida Khalo»

Patricia Pérez, licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo, divulgadora y directora de la iniciativa Cuéntame un cuadro, impartió ayer dos conferencias en Lalín, ambas en el edificio sociocultural de la calle Manuel Rivero. Por la mañana estuvo con el alumnado de los IES hablando sobre el papel de la mujer en el arte y su transición de objeto a sujeto. Por la tarde ofreció una charla al público adulto sobre violencia de género.

-¿Qué la motivó a investigar la figura de la mujer en el arte desde una perspectiva feminista?

-Soy historiadora del arte y, al terminar la licenciatura, me di cuenta de que solo nos habían mencionado a una mujer artista: Frida Kahlo. Ese hecho despertó en mí la necesidad de investigar. Por un lado, quería entender cuál ha sido realmente el papel de las mujeres en la historia del arte, porque me resultaba extraño que, a lo largo de los siglos, solo una mujer destacara por su obra. Empecé entonces a indagar por qué no se nos había hablado de la verdadera dimensión de su trabajo y en qué momento se construyó ese discurso que las dejó fuera.

-También investiga cómo salen las mujeres en las obras de arte.

-Dependiendo de la etapa histórica, la percepción de las mujeres en el arte ha variado. Lo que está claro es que, si los espacios dedicados al arte, como el Museo del Prado, no incluyen trabajos realizados por mujeres, estamos siendo narradas por hombres. Usualmente, nuestra representación se limita a dos extremos: figuras sexualizadas o madres. Si nos enfocamos en el relato de las mujeres artistas, a las que históricamente se les ha negado visibilidad, encontramos una mayor diversidad.

-¿Qué podemos ver en las obras elaboradas por mujeres?

-Surgen figuras que no están idealizadas. No somos ni madres perfectas ni esposas perfectas; somos mucho más que eso, también somos mujeres profesionales. Aparecen, además, mujeres mayores o con cuerpos fuera de los estándares, madres agotadas y, en definitiva, humanizadas.

-También hay cuerpos que fueron excluidos del arte.

-Lo mismo sucede en el cine y en muchos otros aspectos de la vida: los cuerpos que no se ajustan al canon no suelen ser tan visibles. Recientemente vi una película en la que Belén Rueda interpreta a la madre de Ernesto Alterio, a pesar de que ella le lleva seis años. Cuando las madres no tienen la edad real de una madre y se las presenta como mujeres idealizadas según el canon, estamos ante una forma de exclusión.

-¿Qué artistas destacaría?

-Por el simple hecho de representar a la mitad de la población, las mujeres deberían tener voz, independientemente de si rompen esquemas o no. A menudo se les exige a las artistas que revolucionen todo, cuando en realidad ya es bastante significativo que hayan logrado abrirse camino en un entorno que no lo pone fácil. Es cierto que hubo mujeres que rompieron moldes, como Artemisia Gentileschi, artista barroca del siglo XVII, cuya obra Susana y los viejos denuncia el abuso implícito en la representación del desnudo femenino. También en el siglo XX, Alice Neel pintó un autorretrato suyo desnuda, con más de ochenta años, mientras trabajaba, desafiando los cánones de edad.

-¿Cree que el mundo del arte sigue siendo un espacio patriarcal?

-Creo que vivimos en un mundo estructurado desde una perspectiva patriarcal, y el arte no es ajeno a eso: también refleja esa realidad. Siempre digo que el arte funciona como una película de la historia, una forma de contarla. Aunque es cierto que muchas cosas han cambiado y hemos avanzado, aún queda mucho por hacer.

-¿Qué cree que debería plantearse el espectador sobre las imágenes femeninas que observa?

-Cuando creces dentro de una cultura visual determinada, dejas de hacerte muchas preguntas: acabas por normalizarlo todo. Lo mismo ocurre con la televisión. Deberíamos preguntarnos, por ejemplo, dónde están las mujeres mayores de cuarenta años, porque en la calle están. ¿Y las mujeres con cuerpos no normativos? En la playa, sin duda, están. ¿Y las mujeres artistas? No es posible que solo representen el 1 % de las obras en el Museo del Prado, cuando históricamente su presencia fue mucho mayor. Hacerse preguntas es fundamental.

-Comentaba que en el Prado solo hay un 1 %.

-Y hace unos años, la cifra era aún menor. Lo mismo sucede en el Louvre y, en general, en los museos de arte moderno del mundo.