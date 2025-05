Os oficios tradicionais na escola

A Xunta de Galicia segue desenvolvendo o seu programa Artesanía na escola, que ten como obxectivo introducir aos nenos e nenas dos centros educativos galegos nos oficios artesanais e nos valores asociados á artesanía. A xerente da Fundación Artesanía de Galicia, Elena Fabeiro, estivo onte no CEIP de Silleda, onde se levou a cabo unha demostración a cargo do artesán Xosé Manuel Sanín, protagonista da segunda unidade didáctica deste curso, Eu son artesán de percusión tradicional. Fabeiro destacou a excelente acollida que está tendo esta iniciativa entre os estudantes, que mostran un gran interese, especialmente nas demostracións dos profesionais do sector.

O programa busca divulgar os oficios artesanais, poñendo en valor tanto os produtos feitos á man como o papel do profesional da artesanía como creador e transmisor de coñecementos. A través de Artesanía na escola, explícanse os vellos saberes e tamén se amosan os novos oficios, moitos dos cales están ligados a unha artesanía máis contemporánea, vinculada a un consumo responsable, á produción local e sustentable, así como á economía circular. A primeira unidade didáctica, que se desenvolveu durante o curso 2023-2024, estivo centrada no oficio tradicional da elaboración de zocos, e contou coa participación de Elena Ferro. Nesta edición, estase a traballar en novas unidades temáticas relacionadas coa ourivería compostelá, a cerámica e a cestería.