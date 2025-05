O IES Laxeiro de Lalín explora Turquía a través do Erasmus

O alumnado de terceiro da ESO do IES Laxeiro de Lalín está a participar nun proxecto Erasmus en Turquía, onde teñen a oportunidade de aprender, compartir experiencias e crecer xunto a mozos e mozas de toda Europa. Durante esta semana, explorarán unha nova cultura e farán novas amizades. No seu primeiro día, foron recibidos no Concello local e, posteriormente, participaron nun obradoiro cultural de escritura otomana.