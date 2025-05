Lalín crea un espazo de lecer e análise literaria para os amantes da lectura

A concelleira de Cultura, Begoña Blanco, anunciou que o pasado venres tivo lugar a primeira xuntanza do club de lectura para persoas adultas, unha nova iniciativa posta en marcha polo Concello de Lalín. O proxecto foi previamente anunciado a través dos medios de comunicación e das redes sociais do Concello, invitando a todas as persoas interesadas a inscribirse na Biblioteca Municipal Varela Jácome. Blanco destacou que a resposta foi moi positiva, cunha participación que superou as expectativas, xa que case unha vintena de persoas se anotaron. Este número reflicte o gran interese da veciñanza pola lectura e motivou a convocatoria desta primeira xuntanza.

Durante o encontro, a concelleira deu a benvida aos participantes e explicou as motivacións que levaron ao Concello a crear este espazo. O obxectivo do club é crear un ambiente distendido e lúdico, onde os participantes poidan expresarse libremente e intercambiar ideas sobre as lecturas propostas. Este intercambio de puntos de vista permitirá unha análise máis profunda das obras, enriquecendo a experiencia literaria e fomentando o debate social. Os asistentes tamén se presentaron entre eles e compartiron as súas lecturas de referencia, así como os autores que os marcaron. Isto permitiu constatar a diversidade de intereses, pero tamén destacou algúns puntos en común, como a preferencia por audiolibros en lugar de libros en formato físico tradicional, ou a coincidencia en autores favoritos.

As xuntanzas do club de lectura terán lugar no edificio sociocultural da rúa Manuel Rivero, espazo que se acordou para facilitar un ambiente tranquilo e sen interrupcións no ritmo de estudo da biblioteca. As sesións serán mensuais, celebrándose os últimos xoves de cada mes, sendo a seguinte reunión o 29 de maio ás 20:00 horas. Os libros son proporcionados pola Subdirección Xeral de Bibliotecas e do Libro, para os clubs de lectura constituídos.

Actividades lúdicas

Esta actividade promove non só a lectura, senón tamén a convivencia e as relacións interpersoais, coa posibilidade de organizar actividades complementarias, como excursións relacionadas cos libros tratados. Aínda quedan prazas vacantes, polo que as persoas interesadas poden inscribirse na Biblioteca Municipal Varela Jácome, e unha vez cubertas as prazas, establecerase unha lista de reserva.

Os títulos que se lerán no club son seleccionados de entre as listaxes publicadas na web de Clubs de Lectura da Rede Galega de Bibliotecas, que inclúen máis de 800 títulos en galego e en castelán. Durante cada xuntanza, o libro será comentado libremente, respectando as quendas de palabra e a participación de cada usuario, quen tamén poderá asistir como oínte. Abordaranse aspectos como o tratamento dos personaxes, o estilo narrativo, o marco espazo-temporal, entre outros.