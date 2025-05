El kit de emergencia no prende aquí

La Unión Europea lanzó hace un mes y medio una campaña oficial animando a los ciudadanos a prepararse ante posibles crisis, ya fuera por ciberataques, apagones, catástrofes naturales o conflictos armados, con un kit de emergencia que incluya lo imprescindible para sobrevivir durante tres días. Sin embargo, pese a que saltaron todas las alarmas hace más de una semana cuando toda España se quedó a oscuras durante más de 12 horas, la realidad es que en Galicia parece que todavía no caló lo suficiente este acontecimiento, y los ciudadanos de Deza-Tabeirós solo siguen preocupados por la electricidad, desconociendo qué deberían tener en su mochila personal para futuras emergencias.

«Los generadores volaron», resume Luis González, propietario de la Ferretería Cerne de Lalín. «Lo primero que se agotó fueron los generadores. Tuvimos un pico muy grande de demanda justo después del apagón y los proveedores en Galicia no daban abasto. Hablabas con ellos y te decían que en una hora habían vendido 50 o más». En su tienda también notaron una fuerte salida de hornillos, camping gas, linternas solares, cableado y alargadores, «porque mucha gente se tuvo que enchufar al generador del vecino».

Con las recomendaciones se vendió más, pero desde el apagón se desmadró todo

Según explica el lalinense, el repunte de las ventas no fue algo espontáneo. «Desde unos quince días antes ya se notaba movimiento, desde que se empezó a hablar de la recomendación europea de estar preparados. Pero tras el apagón, se desmadró todo». Aun así, reconoce que casi nadie pregunta por el contenido completo del kit de 72 horas: «Lo que se vende es para seguir en casa, no para salir de ella. Aquí la gente no se mentalizó todavía de lo que puede pasar a mayores de quedarnos sin luz», responde Luis Domínguez.

Por suerte, ellos contaban con uno de estos generadores, y no tuvieron problema. «Nosotros siempre tenemos uno que no vendemos. Ese queda para nosotros por si acaso nos hace falta como el otro día. Y después tenemos gasolina y lo básico, algo de efectivo por si nos hace falta comprar algo, pero nada más», añade.

En A Estrada, la situación fue similar. La Ferretería Vilela también registró un aluvión de ventas de pilas, linternas, cargadores, camping gas y hornillos. «Durante el apagón y los días siguientes notamos una demanda enorme. Muchos clientes venían preocupados, preguntando por cualquier cosa que diese luz», explican desde el establecimiento.

Siguen viniendo muchos clientes buscando cualquier cosa que les dé algo de luz

Aunque sí vendieron algún botiquín y alguna navaja multiusos, el patrón se repitió incluso días después de volver a sufrir otro, esta vez momentáneo, de apenas 5 minutos de duración, el pasado sábado. «La gente volvió el lunes a por más reservas de pilas, linternas y hornillos. Sobre todo de pilas para radios, esas sí las llegamos a agotar, porque era la única forma de estar comunicados».

Pero en cuanto le preguntamos a si tuvieron otro tipo de solicitudes con alta demanda como las anteriores, pero enfocadas a completar el no tan conocido kit de emergencia, reconocen que «todo está enfocado a pasar un apagón, a tener electricidad o luz, no a un escenario más grave, la gente no está mentalizada con eso».

Comprando linternas en la Ferretería Vilela de A Estrada. | S. P.

En la Armería Estradense, por su parte, no notaron apenas movimiento relacionado con utensilios para este kit, como podrían ser cuerdas, navajas, instrumentos para hacer fuego, herramientas multiuso o ropa resguardarse de la climatología. «La verdad es que no sabía ni lo que incluía ese kit», reconoce con franqueza su responsable, que admite que «lo que sí notamos es que la gente vino mucho más por el tema del salmón, porque empezó la temporada. Pero sobre temas de supervivencia o la mochila de emergencia, no me preguntó nadie», asegura.

Una mochila preparada para sobrevivir durante cualquier eventualidad El famoso «Kit de Emergencias», también conocido como mochila de supervivencia de 72 horas, sirve para hacer frente a cualquier tipo de crisis donde tengamos que dejar nuestro domicilio y «aguantar 3 días». Lo primordial que lleva son: 3 litros de agua por persona, alimentos no perecederos, un botiquín básico, documentos como DNI o pasaporte, dinero en efectivo, una radio con pilas, cargadores, linterna, útiles para hacer fuego y potabilizar agua, ropa de abrigo y herramientas multiusos.

La mentalidad de los consumidores de la zona podría resumir la desconexión entre las autoridades y la población. Por un lado, mientras la Unión Europea habla de prepararse para escenarios extremos como guerras, ciberataques o desastres naturales, en el terreno local la conversación es más trivial, donde la gente solo se preocupa por el día a día. El contraste es claro, cuando preguntamos a los comercios locales, el único aumento sostenido en ventas es el de elementos vinculados directamente a la electricidad (grupos electrógenos, baterías o linternas).

La mochila de 72 horas, pese al anuncio de Bruselas, sigue siendo algo lejano, que todavía no se ha asentado en nuestra población, aunque resultaría muy simple de preparar y ya hubiera sido de enorme ayuda en el primer apagón. Por suerte, todavía estamos a tiempo de hacerla.