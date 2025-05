Las escuelas infantiles dejan a 76 bebés sin plaza, más de la mitad en las de Lalín

La red de escuelas infantiles de la Xunta en las dos comarcas ha cerrado el plazo de matrícula del próximo curso 2025/2026 con un total de 404 bebés admitidos y otros 76 en lista de espera. Así se constata en los censos provisionales del Consorcio Galego de Igualdade e Benestar dependiente de la Consellería de Política Social, que excluye la actividad en otras guarderías de titularidad municipal o privada. En todo caso la gratuidad de las matrículas se extiende a todo tipo de centros independientemente de su modelo de gestión.

Lalín es una vez más el municipio que acumula más lista de espera, y en sus dos escuelas infantiles se concentra el 53 por ciento de la lista de espera de las ocho autonómicas de la zona. El centro ubicado en el parque empresarial Lalín 2000 cerró este período de altas con 70 niños admitidos y 25 que deberán aguardar por una vacante o a la apertura de un plazo extraordinario. Tres tienen entre cero y un año, otros 16 están entre el grupo de 1 a 2 y seis del de 2 a 3 años. En la Pontiñas tendrán plaza 85 menores y una quincena quedan en lista de espera (una docena de bebés de entre 1 y 2 años y dos de entre 2 y 3 años).

En el centro de Silleda se aceptaron 67 solicitudes y 23 quedaron en lista de espera, sobre todo en el grupo de bebés de 1 a 2 años. En Vila de Cruces fueron admitidos 49 y siete quedaron fuera, mientras que en A Estrada tendrán plaza asegurada 57 y otros 6 no. En el resto de las guarderías no hay lista de espera. La de Forcarei contará con 13 niños, los mismos que la de Cerdedo y 50 irán a la de Tenorio.

Forno conmina a la consellería a habilitar más plazas

La portavoz municipal del PSOE de Lalín, Alba Forno, considera «insostenible» que 40 familias del municipio no puedan matricular a sus hijos el próximo curso, cuestión que atribuye «al abandono absoluto a la conciliación por parte de los gobiernos del PP en la Xunta y en Lalín», manifiesta. Los socialistas le exigen al alcalde, José Crespo, que se ponga al frente de esta problemática y que le reclame a la Xunta el incremento urgente de las plazas, “como llevamos reclamado cada curso, con el fin de dar respuesta a la toda la demanda existente”. Forno lamenta que el PP «mire para otro lado y calle ante la inacción de la consellería» Así, aseguró que se la competencia de las escuelas infantiles fuera del Gobierno central «entrarían en una guerra frontal, pero como depende de la Xunta Crespo se mantiene sumiso» e invitó a la conselleira, Fabiola García, a venir a Lalín a dar la cara ante las 40 familias que no van a tener con quien dejar sus niños». Forno recordó que el PP local rechazó en varias ocasiones las propuestas para la creación de una escuela infantil municipal y que perdió 400.000 euros en ayudas del Plan Corresponsables destinadas precisamente la políticas de conciliación. «Para el PP de Lalín esto nunca fue una prioridad y ahora tenemos las consecuencias: casi medio ciento de familias sin opciones ni en el público ni en el privado, porque la capacidad está superada». También criticó «el discurso triunfalista» de la Xunta sobre la gratuidad de las escuelas infantiles pues estos recursos son financiados con el dinero de todos y, por otro lado, tampoco tiene encaje esta definición si como acontece en la localidad dezana hay menores que no tendrán una plaza.

Ariadna Fernández: «La Xunta dejó escapar 22 millones para la creación de nuevas plazas»

La diputada autonómica del BNG y edil en Lalín, Ariadna Fernández, lamenta que 40 familias del municipio se quedasen sin este servicio de conciliación y recuerda que la Xunta alude a este servicio como algo gratuito y universal. Cita el «parche» realizado en uno de los centros públicos tras lo acontecido en la guardería del Scientia Lalín, dejando colgadas a las familias ya con el actual curso comenzado. Para la diputada la realidad es aún peor, si recordamos que no hace mucho, ya comenzado el 2025 trascendía que la Xunta devolvería fondos europeos procedentes del mecanismo de recuperación y resiliencia, que tenían como finalidad a creación de nuevas plazas de escuelas infantiles en nuestro país. «Dejar marchar 22 millones sabiendo que tenemos un servicio deficitario en el país, alegando que estos fondos no están creados para nosotros, es un burla a las familias gallegas, cuyos niños quedan fuera de este servicio educativo año tras año». Censura que tras esa decisión se escondiese que los fondos no podían usarse para pagar las plazas de escuela infantil de las escuelas privadas. «Es el modelo del PP en su más puro estilo, llevar la gratuidad a través de la escolarización privada, cuyas plazas nos cuesta en muchos casos el triple del que invertimos por cada niño en la escuela infantil pública» recuerda la concejala y diputada del BNG, lamentando que las medidas de los populares se centren en la propaganda pero no en los hechos. Y anuncia que se presentarán iniciativas al respeto en el Parlamento de Galicia.