El número 82 del MIR es de Silleda y elige Cardiología en Santiago: «Al principio, los primeros cien puestos parece que están muy lejos»

Con el puesto 82 en la clasificación nacional del MIR de este año, Francisco González Nogueiras ha optado por el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago para realizar su especialidad en Cardiología. Natural de Silleda y graduado en Medicina por la USC, comenzará a trabajar en el hospital en junio, que contará también con otros dos de los cien mejores candidatos: el granadino Antonio Sánchez, que se formará en Neurología, y el compostelano Pedro Vieites, que lo hará en Dermatología. González destaca tres factores clave en su elección del CHUS: la proximidad con su familia, su vínculo con la ciudad y la alta profesionalidad tanto de las instalaciones del hospital como de su equipo de trabajo.

-¿Por qué decide hacer el MIR en Cardiología?

-Durante la carrera tuve dudas sobre qué especialidad elegir, pero todo cambió a partir de tercero, cuando cursé la asignatura. En cuarto, durante las prácticas que realicé en el área, tuve una experiencia muy positiva que me marcó. Al final, cuando llegó el momento de elegir, recordé aquellas situaciones en las que me sentí realmente cómodo. Cardiología me transmitía buenas sensaciones, era un entorno que ya conocía y que me gustaba, y además es un servicio muy sólido y bien estructurado. No fue una decisión inmediata, pero con el tiempo fui teniendo cada vez más claro que era el camino que quería seguir.

-¿Qué fue lo que le atrajo del Hospital de Santiago de Compostela en particular?

-Por un lado, el hecho de que el hospital esté cerca de mi casa y sea el lugar donde estudié la carrera es una ventaja significativa. Además, considero que cuenta con un servicio de Cardiología de alta calidad, con instalaciones modernas, un volumen adecuado de pacientes y un enfoque integral. Destaco también que gestionan la Unidad Coronaria, donde se gestionan pacientes críticos, los cuales en otros hospitales los derivan a la UCI. En resumen, es un centro completo donde puedo recibir una formación sólida, preparándome para el futuro, y con la comodidad de estar en una ciudad que ya conozco y que me queda cerca de casa.

-¿Qué espera aprender o lograr durante estos años de residencia?

-Mi principal objetivo es convertirme en un buen profesional. Quiero terminar la residencia con la capacidad de trabajar en cualquier entorno y, al mismo tiempo, disfrutar de lo que haga. Busco una formación completa y, por eso, creo que en Santiago tendré la oportunidad de lograrlo.

-¿Qué expectativas tiene después del MIR? ¿Se ve fuera de Galicia?

-Galicia es una comunidad que me gusta, además tengo aquí a mi familia y a parte de mis amigos, por lo que no me importaría quedarme. Sin embargo, nunca se sabe. Con lo del MIR, también me planteé la posibilidad de irme fuera, pero a día de hoy seguiría en Galicia, aunque no cierro la puerta a otras opciones.

-¿Qué contacto previo había tenido con el hospital y con otros residentes?

-Además de las prácticas que realicé durante el cuarto curso de Medicina, durante estos meses tuve la oportunidad de visitar el servicio y hablar con varias personas. Mi hermana trabaja en el hospital, lo que me permitió obtener algunos contactos, y también tengo amigos que conocen a profesionales del servicio. En general, me transmite buenas sensaciones y creo que hay un buen ambiente, lo que fue un factor clave para animarme a elegirlo.

-¿Se ve trabajando en investigación o docencia, o prefiere la práctica clínica?

-La verdad es que no es algo que me llame mucho por el momento. A día de hoy, me veo más en la clínica que en la investigación. Sin embargo, creo que esto podría cambiar a medida que vaya trabajando o durante la residencia, pero, por ahora, diría que prefiero trabajar en la clínica.

-Quedando en el puesto 82 a nivel nacional, ¿cumplió las expectativas que tenía?

-Cuando estás preparándote para el MIR, no te imaginas realmente en qué puesto podrías acabar. Al principio, los primeros cien puestos parece que están muy lejos, y tu objetivo es simplemente hacerlo lo mejor posible para poder elegir con la mayor seguridad. Desde el principio, mi meta fue dar lo máximo de mí mismo, y puedo decir con satisfacción que cumplí mis expectativas, ya que pude escoger la especialidad que quería. Este año, además, fue complicado porque en las principales ciudades de Galicia —Vigo, Santiago y A Coruña— las plazas de Cardiología se agotaron bastante rápido.

-Comentaba que su hermana también trabaja en el CHUS, ¿le viene de ella la vocación por la Medicina?

-Mi hermana mayor, que trabaja en Santiago, fue la primera médica de la familia, y tanto mi hermana melliza como yo seguimos sus pasos. Seguro que su ejemplo influyó en nuestra elección de carrera, ya que, de manera inconsciente, siempre la hemos imitado de alguna manera desde pequeños. Lo mismo nos ocurría con las actividades extraescolares, y también nos acabó pasando con la carrera.

«Hacer el trámite en el Ministerio de Sanidad te da más margen de maniobra»

Francisco González optó por realizar el trámite de adjudicación de su plaza de manera presencial en el Ministerio de Sanidad, en Madrid, aprovechando que, tras la pandemia, por primera vez se volvía a permitir este método, además del telemático. El lunes por la mañana fueron citados los aspirantes que quedaron entre los puestos 1 y 350 en las pruebas de enero, mientras que por la tarde le tocó a aquellos situados entre el 351 y el 700. Este proceso se mantendrá abierto hasta el 28 de mayo.

-¿Cómo surge la idea de ir de forma presencial?

-Es una opción que habíamos perdido por la pandemia, y aunque vas con nervios —sobre todo si no eres de Madrid,— creo que es una experiencia positiva. Estar allí en persona te permite ver en tiempo real cómo se van agotando las plazas y te da más margen de maniobra.

-Le da la posibilidad de cambiar de opinión si corre el riesgo de quedarse sin la plaza que deseaba.

-A diferencia del procedimiento online, donde tienes que enviar una lista fija que no puedes modificar, al hacerlo presencialmente en el Ministerio de Sanidad tienes la ventaja de poder ajustar tus preferencias sobre la marcha. Si el que tienes delante te quita la plaza, puedes reformular tu lista de opciones.