Forno lamenta que el helicóptero del 061 acumule casi 40 días inoperativo

La portavoz municipal de él PSOE de Lalín, Alba Forno, denuncia la situación «insostenible» que vive Lalín y la comarca por la falta del helicóptero medicalizado del 061 con base en Santiago, que lleva 38 días inoperativo a causa de una avería que aún no fue reparada. Acusa a la Xunta de ser incapaz de dar respuesta a esta problemática, al gestionar un contrato chapucero que no garantizó un servicio de emergencias fiable, y de no ser quien de adjudicar otro nuevo en tiempo y forma, ni siquiera por la vía de la urgencia.

«Es escandaloso que la Xunta lleve casi 40 días sin ofrecer una solución a la avería del helicóptero. Es un despropósito que pone en riesgo vidas humanas y que demuestra una falta total de previsión y responsabilidad, dijo. Recordó que Deza depende en buena medida de este helicóptero para la atención de accidentes y emergencia sanitarias graves. «Su inoperatividad limita mucho la capacidad de respuesta sanitaria urgente lo que pone en riesgo venidas en situaciones en las que el tiempo de respuesta es llave, dijo y tildó de «cómico» que el PP critique al Gobierno de España por la gestión de un apagón que quedó resuelto en horas mientras no es capaz de arreglar una avería en un helicóptero en más de un mes. «Feijóo vino a A Estrada a dar lecciones sobre emergencias, cuando tenía muy cerca un helicóptero del 061 parado y una Xunta incapaz de ofrecer una solución; suena a chiste, pero no lo es», adujo. El PSOE exige a la Xunta que actúe con urgencia y que dé una solución inmediata, tanto arreglando la aeronave actual como adjudicando otro contrato que garantice la cobertura aérea permanente y con garantías.

Si la situación no se resuelve de forma inmediata, el grupo municipal socialista valora llevar al próximo pleno de Lalín una moción para instar a la Xunta de Galicia la que restituya el servicio del helicóptero del 061 sin más demora y agilice la contratación de un nuevo servicio que garantice la operatividad continua «de esta herramienta sanitaria esencial».