La degustación del Salmón bate récord con 12 locales y 25 propuestas

La nueva edición de la Festa do Salmón de A Estrada comienza este fin de semana con las jornadas de tapeo en los establecimientos de la hostelería local. Un total de 17 locales ofrecerán este viernes 9 y sábado 10 de mayo diferentes propuestas para cocinar y disfrutar del rey del río, con un precio de 3 euros el pincho. Asimismo, el horario de estás jornadas será de 12.30 a 15.00 y de 20.00 a 22.3o horas.

Este es uno de los cambios que esta «50+1» entrega del Salmón ofrece con respecto a las anteriores, cuando el tapeo se realizaba en la misma semana que la degustación del domingo.

La otra gran novedad es le modificación en el formato del día grande de esta fiesta gastronómica reconocida como Bien de Interés Turístico. De este modo, la degustación –con tickets ya a la venta– vuelve a la Praza da Constitución y pasa de venderse en barquetas con dos pinchos a 6 euros a hacerlo en tapas sueltas con un precio de 4 euros cada una. La convocatoria del próximo domingo 18 bate, además, récord de participación, con un total de doce locales que prepararán diferentes platos con el salmón como ingrediente central. En este sentido, durante la presentación oficial de la cita, realizada ayer en la Porta do Sol por el alcalde, Gonzalo Louzao, el edil de Promoción Económica, Óscar Durán, y el presidente del Clube Río Ulla, Manuel Sanmartín, Durán confesó que este año se elaborarán unos 5.500 pinchos, según los cálculos del la Asociación de Hosteleiros de A Estrada. Un 50% más que la edición de mayor éxito hasta el momento.

En las jornadas de tapeo de este fin de semana participarán el Andalucía, O Lar, A Bodeguiña, O Mesón, O Candil, Navegación, Oasis, Enredo, Velis Nolis, A Lacena de Chucha, Samaná, Café Central, Faladoiro, Resistencia, Malo Será, Eureka y As 3 Portiñas. Mientras que en la degustación del domingo los establecimientos presentes serán: El Velis Nolis, con cuatro propuestas, el Malo Será, con tres, la Panadería Cervela, con dos, A Casa do Pan, con otras , Sala Gradín, Río Liñares, A Casa do Lagoeiro y Andalucía –que también proponen un par de recetas cada uno– y finalmente O Candil de Silvia, A Riala, Míster Pizza y A Lacena da Chucha, con una receta cada uno.

Durante el acto de presentación tanto Louzao y como Durán auguraron un gran éxito para esta convocatoria, en la que la gastronomía y el rey del río son los protagonistas, aunque también hay espacio para la música y la cultura. Especialmente teniendo en cuenta que la cita cuadra con la celebración del Día das Letras Galegas el sábado 17 de mayo, jornada que el Concello con un concierto de Treixadura, y adelanta que el viernes 16 y también habrá algún evento, todavía por desvelar.

No obstante, el plato fuerte llega el domingo 18, día grande de la Festa do Salmón. El programa arrancará con la lectura del pregón, a cargo del cómico, actor y presentador Xosé Manuel Touriñán, a quien también otorgarán uno de los cuatro Salmóns de Ouro de este año. El acto tendrá lugar en el Teatro Principal, para pasar después a la Praza da Constitución, donde se instalará una gran carpa para la degustación. Esta estará amenizada, como ya es costumbre, por el Obradoiro de Música Moderna Carlos Barruso. La sobremesa llegará a cargo de la Coral Polifónica Estradense, y para poner la guinda al pastel, la París de Noia actuará durante tres horas a partir de las 20.00 en la Farola.

El concurso de pesca suma trucha y reo

Otro de los grandes reclamos de la Festa do Salmón es el Concurso Internacional de Pesca do Salmón, que dará comienzo este fin de semana, coincidiendo con las jornadas de tapeo el viernes 9 y sábado 10 de mayo. El certamen deportivo cumple su 49 edición e incorpora, al igual que el resto del evento, una novedad en este 2025. Por primera vez, además de al rey del río, los participantes también competirán por pescar trucha y reo. Una adhesión al programa que llega, según confirmó ayer el presidente del Clube Río Ulla, debido a la escasez, cada año más acusada, del pez rosado en agua dulce. «Esta es una forma de incentivar a los participantes, para que al menos realicen alguna captura, ya que a juzgar por lo que ha ocurrido en las dos últimas ediciones, participar en concurso de pesca de salmón es más romanticismo que otra cosa», dijo Sanmartín, que aprovechó para agradecer a los 43 inscritos de este certamen su apoyo incondicional a la convocatoria. «El año que viene cumpliremos 50 ediciones, y ya estamos trabajando en un cambio de paradigma, para dotar al evento deportivo de esa parte festiva, que también es necesaria», recalcó el presidente de Río Ulla durante su intervención, dejando entrever la intención de la organización de repensar el Concurso Internacional de Pesca do Salmón. L competición se cerrará el domingo por la noche en el restaurante Manxares con un acto de entrega de premios a los que hayan realizado el mayor volumen y mejor calidad de capturas. Mientras, los organizadores mantienen la vista puesta en el tiempo y el caudal del río Ulla, esperando que se den buenas condiciones para pescar.