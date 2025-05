Crespo y Louzao ofrecen más suelo a la Xunta para nuevos pisos públicos

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, firmó ayer en Lalín los convenios con este concello y los de A Estrada y Teo que permitirá la puesta en marcha de 71 viviendas de promoción pública. Son, como estaba previsto, 28 en la Avenida Benito Vigo de la capital de Tabeirós, 17 en la Rolda Leste lalinense y 26 en el Concello de Teo.

La visita del dirigente autonómico a la parcela en la que se levantarán los pisos públicos en Lalín coincidió con la activación del proceso por parte de la consellería de licitación de los proyectos técnicos y de ejecución, a los que la administración autonómica destina más de 660.000 euros. La inversión estimada para la construcción de estas 71 viviendas, cuya licitación se abrirá en el primer trimestre del próximo año, rebasa los 13 millones de euros, algo más de dos para los hogares situados en las inmediaciones del CEIP Manuel Rivero de Lalín.

Representantes de Xunta y Concellos en la firma de los convenios, en el edificio polivalente de Rivero.

Alfonso Rueda destacó la importancia de la colaboración entre administraciones para avanzar en la construcción de la vivienda pública en Galicia, una apuesta prioritaria para la Administración autonómica. «Tiene que ser una responsabilidad compartida», indicó porque «la vivienda no es un lujo sino un derecho tal y como recoge la Constitución» Al tiempo, comparó a los «teóricos» frente a los pragmáticos, en alusión a la política de vivienda del Gobierno central que desprotege a los arrendadores o la de la Xunta, que trata de resolver uno de los grandes problemas de la sociedad actual. El titular del Gobierno gallego enmarcó esta iniciativa en una política integral y ambiciosa que, segundo indicó, busca duplicar el parque residencial de la Comunidad, pasando de 4.000 a 8.000 viviendas públicas. A día de hoy, subrayó, ya hay más de 2.000 en distintas fases de ejecución, tanto en ciudades como en ayuntamientos medianos y pequeños. «Esa Galicia calidade que estamos haciendo entre todos no será si no hay una vivienda de calidad», destacó. Entre las actuaciones complementarias que la Xunta está desarrollando, el jefe del Ejecutivo autonómico mencionó la Estratexia Galega de Suelo Residencial, que facilitará suelo para 25.000 nuevas viviendas (de las cuales 20.000 serán protegidas), los proyectos de interés autonómico en siete grandes ayuntamientos, y medidas fiscales y financieras para promover el alquiler social y la rehabilitación de viviendas. También destacó el trabajo que se está haciendo para movilizar el parque de viviendas existente, con un enfoque especial en el alquiler social y la recuperación de inmuebles vacíos.

El alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, expuso las acciones que su ejecutivo tiene en materia de vivienda que, a pesar de ser competencia autonómica, admitió que es un problema de primer orden. Citó el plan de bonificaciones tributarias o facilitar acuerdos entre los propietarios de las más de 3.000 viviendas vacías del municipio y posibles arrendatarios como estrategia para incrementar la bolsa de hogares disponibles. Apeló a la igualdad de oportunidades para que los concellos sean capaces de incrementar su censo con nuevos vecinos y evitar fugas a las grandes urbes.

José Crespo también agradeció a la Xunta su sensibilidad con Lalín para crear vivienda pública y como su homólogo estradense ofreció más solares para, una vez rematado este proyecto, la administración gallega pudiese construir más pisos públicos. Para el alcalde lalinense a la escasez de hogares se suma una problemática del alquiler que a su juicio se debe a la «inseguridad» que tienen los dueños de pisos desocupados ante posibles impagos y otros inconvenientes que padecen al poner su inmueble en el mercado. Para Crespo es una cuestión que debería solventar el Gobierno de España, incapaz de atender los problemas reales de los ciudadanos y solo preocupado de «apagar fuegos, muchos de ellos provocados por ellos mismos». La necesidad de ampliar el padrón, cuestión compartida con la práctica totalidad de los concellos gallegos, se encuentra con el tapón de la escasez de vivienda y en este sentido el Crespo indicó que conoce casos de personas que recalan en Lalín para trabajar y que no se pueden censar porque no disponen de un domicilio en el que articular su vida.

En un acto con la presencia de la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, la regidora de Teo, Lucía Calvo, celebró que fuese un gobierno del PP quien apostase por primera vez por crear vivienda pública en su municipio.