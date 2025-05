Couso celebra este sábado a sétima edición do Churrasconcerto

A parroquia de Couso, na Estrada, acollerá o sábado 10 de maio a sétima edición do Churrasconcerto, organizado pola Asociación A Xesteira. A cita, bautizada como «a festa pequena máis grande do mundo», contará este ano coa participación de High Paw, Gran Bazar e Noxo, ademais dunha sesión de picadiscos a cargo da propia organización para pechar a noite.

A xornada arrancará ás 20.00 coa proxección de Bravú XXX, documental producido por Nós Televisión no que Xurxo Souto reconstrúe o espírito do bravú trinta anos despois do seu nacemento. No filme participan artistas como Rager, Paola Beiro, Nuno Pico, Xosé Manuel Pereiro, María Xosé Silvar ‘Sés’ ou Os Vacalouras, entre outros.

Ás 21.00 comezará o servizo de cea, que este ano presenta unha novidade: no canto de churrasco, cociñarase porco á brasa. Ademais, haberá opcións de petiscos veganos para quen prefira unha alternativa sen carne. «Quixemos renovar sen perder a esencia», apuntan desde a organización.

Os concertos iniciaranse ás 22.30. High Paw ofrecerá o seu espectáculo de reggae, ska e r’n’b acompañada da DJ Lu Ko Ala; Gran Bazar propón unha viaxe musical dende Montealto ao Sáhara; e Noxo traerá o seu punk galego nacido nos bares da Estrada.

Para quen queira prolongar a festa, habilitarase un espazo calefactado para durmir no chan ou nas furgonetas camper.